Мутко объяснил причины ничейных результатов «Зенита»

Президент РФС Виталий Мутко затронул тему потерю очков «Зенитом» в последних турах РФПЛ. Питерцы провели два ничейных матча против «Ростова» (0:0) и «Динамо» (0:0).

«К «Зениту» все команды хорошо готовятся и на него настраиваются, они играют, как правило, в совершенно закрытый футбол, с этим и связаны эти ничьи. Но «Зенит» нащупает способность преодолевать в себе эти ситуации, когда есть возможность довести матч до победы. Команда только строится, а мы уже хотим, чтобы за несколько месяцев был результат», – заявил Мутко.

«Зенит» после девятого тура продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.