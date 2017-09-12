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    Мутко объяснил причины ничейных результатов «Зенита»

    Президент РФС Виталий Мутко затронул тему потерю очков «Зенитом» в последних турах РФПЛ. Питерцы провели два ничейных матча против «Ростова» (0:0) и «Динамо» (0:0).

    «К «Зениту» все команды хорошо готовятся и на него настраиваются, они играют, как правило, в совершенно закрытый футбол, с этим и связаны эти ничьи. Но «Зенит» нащупает способность преодолевать в себе эти ситуации, когда есть возможность довести матч до победы. Команда только строится, а мы уже хотим, чтобы за несколько месяцев был результат», – заявил Мутко.

    «Зенит» после девятого тура продолжает лидировать в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Р-Спорт

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    12.09.2017 12:30
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 сентября 2017, 20:20

      Если бы на этот вопрос отвечал Манчини, то можно было бы читать, но когда рассуждает дилетант, типа комментаторов и аналитиков Матч ТВ, то это уже весело!

      0
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 12 сентября 2017, 18:09

      просто 2 матча судьи судили адекватно неподсуживали как могли вот и результат на лицо.

      -1
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 12 сентября 2017, 18:00

      Какая умная мысль... Черт побери!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 12 сентября 2017, 17:22

      Читаешь комментарии и приходится согласиться что не обыгрывать Динамо у Зенита нет оправданий, разве что бакланы...причем что легионеры что россияне Куи пинают, вот что лимит делает : ни тем ни другим ничего не грозит... У Манчини по два игрока на каждой позиции пусть сажает на лавку тех кто не хочет играть , а если не помогает, разрывать контракт...только нет претензий к Лунёву и Кришито разве что

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 12 сентября 2017, 17:16

      Министр зенита тупо палится ))

      1
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 12 сентября 2017, 16:46

      А как связаны Мутко и Зенит??Подозрительно...

      2
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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь 12 сентября 2017, 16:22

      Товарищи! Почему Мутко оправдывается за ничьи Зенита? он Президент РФС или ещё кто то.?

      6
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      Рейтинг: +11239

      alp 12 сентября 2017, 16:09

      да, с автобусами всегда сложно играть... спросите у баркелоны

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Colonist 12 сентября 2017, 15:58

      Бакланы же раньше мешали...)

      3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 12 сентября 2017, 15:55

      а мы уже хотим, чтобы за несколько месяцев был результат», – заявил Мутко.

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      Но не все - "мы"! )

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      Рейтинг: +277

      ц > Tostao 12 сентября 2017, 17:39

      Мы как раз и не хотим.

      0
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