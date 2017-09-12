Силва: «ПСЖ» нужны три очка после матча с «Селтиком»

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва заявил, что его команда готова пройти как можно дальше по турнирной сетке Лиги чемпионов, начав с победы над «Селтиком». Он отметил, что парижане уже не вспоминают прошлогоднее поражение от «Барселоны» в 1/8 финала (4:0, 1:6).

«Барселона»? Мы уже забыли о том поражении. Сейчас все наши мысли заняты новым розыгрышем Лиги чемпионов.

Думаю, что мы хорошо подготовились к старту в этом турнире. У нас есть серьезная мотивация для того, чтобы начать турнир удачно, провести хороший матч против «Селтика». Мы уважаем соперника, они часто играют в Лиге чемпионов, но нам нужны три очка по результатам этих 90 минут.

Неймар и Дани Алвес добавят команде опыта, они уже выигрывали Лигу чемпионов. Другие игроки тоже выигрывали важные трофеи. Мы попытаемся пройти как можно дальше по турнирной сетке», – сказал Силва.

Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» – «ПСЖ» состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.