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    Тер Штеген старается забыть прошлую неудачу с «Ювентусом»

    Вратарь «Барселоны» Марк-Андре Тер Штеген не собирается сравнивать предстоящий матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов с противостоянием в прошлом сезоне в рамках четвертьфинальной стадии турнира. Напомним, что тогда сине-гранатовые сыграли на своем поле в нулевую ничью, а на выезде проиграли со счетом 0:3.

    «В предстоящем матче с «Ювентусом» у нас не будет никаких реваншистских настроений. Предыдущий сезон уже давно остался в прошлом. Мы сконцентрированы на текущих задачах.

    В этой встрече мы хотим показать то, что умеем лучше всего. Хотим победить, а не оглядываться назад», – приводит слова Тер Штегена Sport.es.

    Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» состоится во вторник, 12 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2017 08:16
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