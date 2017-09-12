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    Капитан «Карабаха» Садыхов: «Челси» отличается от других соперников»

    Капитан «Карабаха» Рашад Садыхов не торопится делать прогнозы на результат встречи с «Челси» в рамках первого тура Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне во вторник, 12 сентября.

    По словам футболиста, все будет зависеть от того, сможет ли команда грамотно сыграть в обороне в первые минуты встречи.

    – Как чувствует себя команда в преддверии стартового матча Лиги чемпионов против лондонского «Челси»?

    – Нормально. Готовимся к этой встрече, как и к другим. Конечно, нынешний соперник отличается, и турнир другой. Впервые сыграем в основной стадии Лиги чемпионов, но атмосфера в команде от этого не изменилась. У нас по-прежнему та же подготовка.

    – Можно смело сказать, что это самый сильный соперник в истории «Карабаха». Учитывая это, на что надеется команда?

    – В матчах с такими соперниками все проясняется по ходу игры. Если сможем выстроить оборону так, как хотим, сможем как следует контратаковать, только после этого будет ясно, на что мы можем претендовать. Заранее говорить о том, что мы можем победить или сыграть вничью – нет смысла. Но мы не приехали в Лондон с мыслями о поражении.

    – Педро Энрике, Тарик Эльюнусси и Рамиль Шейдаев – самые поздние трансферы «Карабаха». Они готовы к игре?

    – Вся футболисты готовы к игре, но на поле выйдут только 11 человек. Что и как будет – это решит главный тренер.

    Источник: Azerisport.com

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    12.09.2017 07:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 сентября 2017, 13:30

      Самый дешевый игрок Челси стоит 10 раз дороже чем весь состав КАРАБАХА.Играть против такого клуба официально-это уже большое достижение клубам на уровне КАРАБАХА.
      УДАЧИ ВАМ АГДАМЦЫ !!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +50

      valeh172 12 сентября 2017, 10:09

      Челси грамотная команда, понимает что Карабах все 90 минут будет оборонятся.

      0
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      Рейтинг: +95

      demir301 12 сентября 2017, 09:14

      Грамотно ответил!

      0
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 12 сентября 2017, 08:08

      за Карабах!

      0
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      Рейтинг: +13

      Nurbek brat 12 сентября 2017, 08:03

      Удачи челси Карабаха

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