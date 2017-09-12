Капитан «Карабаха» Садыхов: «Челси» отличается от других соперников»

Капитан «Карабаха» Рашад Садыхов не торопится делать прогнозы на результат встречи с «Челси» в рамках первого тура Лиги чемпионов. Игра пройдет в Лондоне во вторник, 12 сентября.

По словам футболиста, все будет зависеть от того, сможет ли команда грамотно сыграть в обороне в первые минуты встречи.

– Как чувствует себя команда в преддверии стартового матча Лиги чемпионов против лондонского «Челси»?

– Нормально. Готовимся к этой встрече, как и к другим. Конечно, нынешний соперник отличается, и турнир другой. Впервые сыграем в основной стадии Лиги чемпионов, но атмосфера в команде от этого не изменилась. У нас по-прежнему та же подготовка.

– Можно смело сказать, что это самый сильный соперник в истории «Карабаха». Учитывая это, на что надеется команда?

– В матчах с такими соперниками все проясняется по ходу игры. Если сможем выстроить оборону так, как хотим, сможем как следует контратаковать, только после этого будет ясно, на что мы можем претендовать. Заранее говорить о том, что мы можем победить или сыграть вничью – нет смысла. Но мы не приехали в Лондон с мыслями о поражении.

– Педро Энрике, Тарик Эльюнусси и Рамиль Шейдаев – самые поздние трансферы «Карабаха». Они готовы к игре?

– Вся футболисты готовы к игре, но на поле выйдут только 11 человек. Что и как будет – это решит главный тренер.