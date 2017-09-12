Бэйл готов отпраздновать гол в ворота «Тоттенхэма»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что будет праздновать гола в ворота «Тоттенхэма», если он забьет его в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов.

«Несколько лет назад я уже забивал «Тоттенхэму» во время предсезонной подготовки. Тогда я не праздновал тот гол.

Думаю, все будет зависеть от того, как вы себя чувствуете в определенный день. Если это победный гол, забитый на 91-й минуте, кто сможет удержаться от празднования?» – считает Бэйл.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Тоттенхэм» состоится 17 октября в Мадриде. Ответная встреча пройдет в 4-м туре в Лондоне 1 ноября.