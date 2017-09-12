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    Бэйл готов отпраздновать гол в ворота «Тоттенхэма»

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл признался, что будет праздновать гола в ворота «Тоттенхэма», если он забьет его в предстоящем матче группового этапа Лиги чемпионов.

    «Несколько лет назад я уже забивал «Тоттенхэму» во время предсезонной подготовки. Тогда я не праздновал тот гол.

    Думаю, все будет зависеть от того, как вы себя чувствуете в определенный день. Если это победный гол, забитый на 91-й минуте, кто сможет удержаться от празднования?» – считает Бэйл.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал» – «Тоттенхэм» состоится 17 октября в Мадриде. Ответная встреча пройдет в 4-м туре в Лондоне 1 ноября.

    Источник: Goal.com

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    12.09.2017 06:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 12 сентября 2017, 09:38

      Тут не сказано что я буду праздновать Гол не надо сделать из мухи слона

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