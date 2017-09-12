Представитель Смолова рассказал о клубах, которые летом хотели приобрести нападающего

Глава компании ProSportsManagment Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, рассказал, какие клубы хотели приобрести его клиента во время летнего трансферного окна.

Ранее сообщалось, что на форварда претендовали «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

– Почему Смолов остался в «Краснодаре»?

– Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение «Краснодара». Два года в этом клубе были лучшими в его карьере. И без команды это было бы невозможно.

Так вот в последние дни лета поступило несколько предложений: от «Бешикташа» – конкретное, от «Фенербахче» – неконкретное, «Вольфсбурга» и ряда других заметных в своих лигах клубов. Но так получилось, что они не соответствовали, главное, финансовым ожиданиям владельца «Краснодара», а также, по нашему мнению, рыночной стоимости и статусу футболиста. Поэтому никаких обид на «Краснодар» у нас быть не может.

Раньше на Смолова претендовали дортмундская «Боруссия», «Спартак». А в самые последние дни лета с идеей аренды вышел ЦСКА.

– Смолов разочарован тем, что переход куда-либо не состоялся?

– Я не могу так сказать. Мы же всегда говорили, что нам есть что терять. Это и роль в команде, и ощущение того, что все получается, манера и стиль игры. К Федору никогда не возникало претензий в плане профессионализма. Мы всегда разделяли возможность уйти и отношение к делу.