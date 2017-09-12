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    Представитель Смолова рассказал о клубах, которые летом хотели приобрести нападающего

    Глава компании ProSportsManagment Герман Ткаченко, представляющий интересы нападающего «Краснодара» Федора Смолова, рассказал, какие клубы хотели приобрести его клиента во время летнего трансферного окна.

    Ранее сообщалось, что на форварда претендовали «Зенит», «Спартак» и ЦСКА.

    – Почему Смолов остался в «Краснодаре»?

    – Летом Федор был готов рассмотреть варианты с переходом в силу разных причин. Правда, мы сразу оговорили, что с уважением примем любое решение «Краснодара». Два года в этом клубе были лучшими в его карьере. И без команды это было бы невозможно.

    Так вот в последние дни лета поступило несколько предложений: от «Бешикташа» – конкретное, от «Фенербахче» – неконкретное, «Вольфсбурга» и ряда других заметных в своих лигах клубов. Но так получилось, что они не соответствовали, главное, финансовым ожиданиям владельца «Краснодара», а также, по нашему мнению, рыночной стоимости и статусу футболиста. Поэтому никаких обид на «Краснодар» у нас быть не может.

    Раньше на Смолова претендовали дортмундская «Боруссия», «Спартак». А в самые последние дни лета с идеей аренды вышел ЦСКА.

    – Смолов разочарован тем, что переход куда-либо не состоялся?

    – Я не могу так сказать. Мы же всегда говорили, что нам есть что терять. Это и роль в команде, и ощущение того, что все получается, манера и стиль игры. К Федору никогда не возникало претензий в плане профессионализма. Мы всегда разделяли возможность уйти и отношение к делу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2017 00:46
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 12 сентября 2017, 17:48

      Федору удачи!!!!

      1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 12 сентября 2017, 17:46

      Пока будет такой лимит, то потолок мечтаний российского футболиста будет скамейка в Зените. Или попасть под отмыв бабла аля Погреб в Динамо.
      А так только и рассуждают, вот могли туда, могли сюда, а на деле агент просто ЗП набивает.

      1
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      Рейтинг: +93

      stachel 12 сентября 2017, 14:44

      А вы что хотели? Реал, МЮ или ПСЖ?! Класс Смолы на европейском уровне - средний. В Турцию переходить смысла нет. А в Вольфсбург надо было пытаться. Бундеслига входит в топ-5 и у Смолы там был реальный шанс вырасти из середняка в суперфорварда. Иное дело что лимит и Галицкий денег за Федю хочет таких, что никакой Вольфсбург не потянет.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > stachel 12 сентября 2017, 15:13

      правильно что хочет, потому что умный владелец без газовой трубы

      0
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      Рейтинг: +415

      radga > stachel 12 сентября 2017, 16:41

      Кто знает когда заканчивается у Смолова контракт с Краснодаром? Как бы Краснодару не передержать его!, а то бесплатно уйдет.

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      Рейтинг: +93

      stachel > radga 12 сентября 2017, 19:44

      Из России не уедет. Зачем? Жизнь получилась, паспорт нужный, уровень для РПФЛ нормальный, з/п на уровне МЮ. Если не заладится, можно и на лавке годок другой посидеть. Как Кокоша. Главное в Сапогова не деградировать, но тут надо постараться.

      1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 12 сентября 2017, 09:34

      В эти команды он может и через 10 лет уйти - на пенсию.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 12 сентября 2017, 07:40

      Фёдор абсолютно ничего не потерял, если реальными претендентами действительно были только эти команды!

      2
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      Рейтинг: +79

      oligarhiy 12 сентября 2017, 07:07

      Нужно было в ЦСКА в аренду на пол годика,а там смотри и Европа увидела во всей красе.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > oligarhiy 12 сентября 2017, 15:13

      цкг слаб

      1
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 12 сентября 2017, 07:07

      Да какая уже разница, Федор, главное продолжать в том же духе! Удачи в новом сезоне!

      2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 сентября 2017, 04:57

      Весьма средние были претенденты.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > ДСА 12 сентября 2017, 13:40

      какой его уровень такие и претенденты

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 12 сентября 2017, 04:11

      Пусть показывает свой уровень и в зимнее трансферное окно может уйти в Европу

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 12 сентября 2017, 01:12

      Только в Рфпл хотят купить)
      А Европааа ((

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