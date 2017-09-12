Вальверде – о матче «Барселона» – «Ювентус»: «Это игра между двумя самыми сильными командами в Европе»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

Напомним, встреча пройдет 12 сентября на «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Ювентус» – очень сильная команда. Думаю, не надо напоминать, как они выбили «Барселону» из Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Они отлично держат мяч и высоко прессингуют. «Ювентус» действительно знает, как создать опасность впереди. Это игра между двумя самыми сильными командами в Европе», – сказал Вальверде.