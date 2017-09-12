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    Вальверде – о матче «Барселона» – «Ювентус»: «Это игра между двумя самыми сильными командами в Европе»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    Напомним, встреча пройдет 12 сентября на «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Ювентус» – очень сильная команда. Думаю, не надо напоминать, как они выбили «Барселону» из Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Они отлично держат мяч и высоко прессингуют. «Ювентус» действительно знает, как создать опасность впереди. Это игра между двумя самыми сильными командами в Европе», – сказал Вальверде.

    Источник: УЕФА

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    12.09.2017 00:13
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 сентября 2017, 23:49

      Да барса и Юве сильные в Европе
      Еще ест другие команды такого уровня , например Боруссия Дортмунд , Челси , Сити , ПСЖ.
      А РЕАЛ и Бавария сильнейшие в мире. КОТОРЫМ НЕТ РАВНЫХ.

      0
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      Рейтинг: +6944

      Красногорск_Фан 12 сентября 2017, 21:16

      Кроме сильных еще бывают сильнейшие, самые сильные, топ команды и просто монстры. Совершенно справедливо задел оставил )) но из всех встреч действительно одна из самых интересных. Очень сильные команды!

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 12 сентября 2017, 20:00

      Вале что то попутал.

      0
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 12 сентября 2017, 14:11

      Барса-Юве......будет отличный матч!!! пиваса уже взял)

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 12 сентября 2017, 13:16

      Реал и Бавария слабаки.

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      Рейтинг: +23

      илья ЗЕНИТ > vitvik 12 сентября 2017, 14:49

      По этому "слабаки" берут лч 2 года подряд?

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 12 сентября 2017, 10:32

      Вроде другая команда уже не первый год зовётся лучшей, разве нет!?

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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 12 сентября 2017, 09:39

      басилына давай дасвидания

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      Рейтинг: +220

      mishkahaker 12 сентября 2017, 00:55

      Че то он попутал? Скорее Реал и МЮ.

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > mishkahaker 12 сентября 2017, 03:22

      С мю ты явно погорячился. Последний матч в АПЛ вспомни.

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      Рейтинг: +206

      allkeeper 12 сентября 2017, 00:50

      Нет, СКА Ростов - Ангушт Назрань - вот, где сила

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 00:32

      Барселона может и она мотивирована... Ювентус знает и умеет....
      Это противостояние предоставит болельщикам уникальное зрелище!!...
      Игра, наверняка, будет изобиловать опасными моментами и впечатляющими эпизодами!!...
      "Ощущение опасности возбуждает. Это призыв к поиску новых опасностей..." (Айртон Сенна)

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