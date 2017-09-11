Кобелев: «Все говорят, что «Зенит» уже чемпион»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что «Зенит» является одним из главных претендентов на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

«Все говорят, что «Зенит» уже чемпион. Но после двух последних игр подобный исход на сто процентов не гарантировал бы. Хотя, конечно, петербуржцы одни из главных претендентов на золото. Давайте посмотрим, как иностранцы акклиматизируются в Петербурге», – сказал Кобелев.