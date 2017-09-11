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    Кобелев: «Все говорят, что «Зенит» уже чемпион»

    Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев выразил мнение, что «Зенит» является одним из главных претендентов на чемпионство по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент петербургский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата России.

    «Все говорят, что «Зенит» уже чемпион. Но после двух последних игр подобный исход на сто процентов не гарантировал бы. Хотя, конечно, петербуржцы одни из главных претендентов на золото. Давайте посмотрим, как иностранцы акклиматизируются в Петербурге», – сказал Кобелев.

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.09.2017 23:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 сентября 2017, 17:57

      Все идет к тому, что газпромовский денежный мешок возьмет в этом году золото. В Локо я не верю, а больше конкурентов у команды, у которой есть три практически равных состава, нет....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2017, 07:50

      Говорят,что кур доят. И что теперь?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 12 сентября 2017, 06:43

      Только пресса раздувает.

      1
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      Рейтинг: +3952

      Kollljan 12 сентября 2017, 06:34

      Да никто из Зенитовцев пока этого не говорит.

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 12 сентября 2017, 06:01

      Два последних сезона они тоже были главные претенденты.

      1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 12 сентября 2017, 00:41

      конечно нет там 2-3 очках еще две команды одна из которых свободна от кубков

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      Рейтинг: +248

      Mihei888 11 сентября 2017, 23:52

      Мы потеряли только первые очки но впереди еще целая война и мы ее выиграем! Спартак не чем не хуже Зенита!!!

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