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    Президент «ПСЖ»: «Хочу сказать всем, чтобы расслабились и занимались своими делами. Мы работаем в плюс»

    Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о доходах парижского клуба. По словам функционера, последние два сезона французская команда работала в плюс.

    Напомним, летом парижане приобрели у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро и арендовали у «Монако» Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.

    «Последние шесть лет мы кропотливо работали, чтобы увеличить доходы клуба. Они реально возросли благодаря продажам билетов, спонсорским сделкам, заработкам в дни матчей и прочему. В последние два сезона мы работаем в плюс.

    Теперь мы планируем увеличить доходы на 20-40 процентов. У нас есть год до конца июня 2018 года, чтобы соответствовать критериям финансового фэйр-плей. Поэтому я хочу сказать всем, чтобы расслабились и занимались своими делами. Мы думаем о развитии нашего проекта», – сказал Аль-Хелайфи.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    11.09.2017 23:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +161

      adekvat 14 сентября 2017, 17:34

      Цыплят пол весне посчитаем.

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 11 сентября 2017, 23:14

      что то кажется ,что он врет безбожно,на счет ффп

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