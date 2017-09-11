Президент «ПСЖ»: «Хочу сказать всем, чтобы расслабились и занимались своими делами. Мы работаем в плюс»

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал о доходах парижского клуба. По словам функционера, последние два сезона французская команда работала в плюс.

Напомним, летом парижане приобрели у «Барселоны» Неймара за 222 миллиона евро и арендовали у «Монако» Килиана Мбаппе с правом выкупа за 180 миллионов.

«Последние шесть лет мы кропотливо работали, чтобы увеличить доходы клуба. Они реально возросли благодаря продажам билетов, спонсорским сделкам, заработкам в дни матчей и прочему. В последние два сезона мы работаем в плюс.

Теперь мы планируем увеличить доходы на 20-40 процентов. У нас есть год до конца июня 2018 года, чтобы соответствовать критериям финансового фэйр-плей. Поэтому я хочу сказать всем, чтобы расслабились и занимались своими делами. Мы думаем о развитии нашего проекта», – сказал Аль-Хелайфи.