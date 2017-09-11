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    Сакала: «Я должен попасть в первую команду «Спартака» не позже, чем через год»

    Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала заявил, что в ближайшем будущем намерен пробиться в первую команду московского клуба.

    В нынешнем сезоне 20-летний замбиец провел за фарм-клуб красно-белых в ФНЛ восемь матчей, в которых забил три гола.

    «Я футболист, у которого есть мечта. Пока я не вышел на свой уровень, и все еще борюсь за место на своей позиции. Надеюсь скоро попасть в основу, потому что я мечтал о первой команде сразу по приезде сюда. Это возможно, двери туда для меня все еще открыты, и войти в них – это то, чего я действительно хочу. Продолжу бороться, чтобы попасть в первую команду. Я верю в себя, я это сделаю!

    Как скоро я планирую это сделать? Думаю, это должно произойти не позже, чем через год. Хочется верить, что это займет меньше времени. У меня есть шансы. Я неплохо играю, нахожусь в хорошей форме. Несмотря на сегодняшнее поражение, я продолжу бороться за место в основе «Спартака» и скоро буду там», – сказал Сакала.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2017 21:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 сентября 2017, 10:47

      Давай продолжай прогрессировать и стараться.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 сентября 2017, 07:55

      Удачи парень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 11 сентября 2017, 23:41

      Сильванус Нимели заявили на Л.Ч. а Фэшн Сакала не чем не хуже его! Нравится настрой игрока,такой бы настрой Зе Луишу и все было супер!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Эрик Александрович 11 сентября 2017, 22:00

      Очередной чёрт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 11 сентября 2017, 21:41

      Футболист с мечтой - это обнадёживает!...
      Готов бороться, ставит перед собой достижимые цели - это замечательно!...
      Не хвалить себя и стремится использовать шансы - и спортивная фортуна посмотрит в его сторону!!...))

      "Человек раскрывается в борьбе с препятствиями..." (Антуан де Сент-Экзюпери)

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 11 сентября 2017, 21:26

      Самый толковый нап спартака2

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 11 сентября 2017, 21:20

      удачи!

      4
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