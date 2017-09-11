Сакала: «Я должен попасть в первую команду «Спартака» не позже, чем через год»

Нападающий «Спартака-2» Фэшн Сакала заявил, что в ближайшем будущем намерен пробиться в первую команду московского клуба.

В нынешнем сезоне 20-летний замбиец провел за фарм-клуб красно-белых в ФНЛ восемь матчей, в которых забил три гола.

«Я футболист, у которого есть мечта. Пока я не вышел на свой уровень, и все еще борюсь за место на своей позиции. Надеюсь скоро попасть в основу, потому что я мечтал о первой команде сразу по приезде сюда. Это возможно, двери туда для меня все еще открыты, и войти в них – это то, чего я действительно хочу. Продолжу бороться, чтобы попасть в первую команду. Я верю в себя, я это сделаю!

Как скоро я планирую это сделать? Думаю, это должно произойти не позже, чем через год. Хочется верить, что это займет меньше времени. У меня есть шансы. Я неплохо играю, нахожусь в хорошей форме. Несмотря на сегодняшнее поражение, я продолжу бороться за место в основе «Спартака» и скоро буду там», – сказал Сакала.