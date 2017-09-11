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    Бывший главный тренер «Марибора» назвал «Спартак» самой слабой командой в группе Лиги чемпионов

    Бывший главный тренер «Марибора» Анте Шимунджа перед матчем словенского клуба и «Спартака» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что красно-белые являются слабейшей командой в группе Е.

    «Спартак», безусловно, является самой слабой командой в группе Е. Красно-белые плохо выступают в чемпионате России, не уверены в себе и не убеждают своей игрой. Но клуб – действующий чемпион, который в прошлом сезоне был лучше самого сильного и богатого клуба страны – «Зенита», – передает слова Шимунджа delo.si.

    Напомним, игра между «Марибором» и «Спартаком» пройдет 13 сентября в Словении и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.09.2017 19:47
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 12 сентября 2017, 06:25

      Вся эта возня,,,, бла-бла-бла,,,,,,,,, журналисткие сплетни,,,,, только подогревают интерес к матчам........

      0
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      Рейтинг: +36

      ABC. > ABC. 13 сентября 2017, 21:17

      фро

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      ABC. > ABC. 13 сентября 2017, 21:17

      к дкц

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Fabbro 12 сентября 2017, 02:56

      Болеет что ли ? У нас ФНЛ сильнее словенской лиги.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      ABC. > Fabbro 13 сентября 2017, 21:09

      ц

      1
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      Рейтинг: +36

      ABC. > ABC. 13 сентября 2017, 21:17

      ыиму лу

      1
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      Рейтинг: +61

      denbagrov27 12 сентября 2017, 02:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      молодец))))

      -4
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      Рейтинг: +36

      ABC. > denbagrov27 13 сентября 2017, 21:10

      у

      1
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 12 сентября 2017, 01:33

      Выигрывать надо по любому !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      ABC. > Zenmaster 13 сентября 2017, 21:10

      а

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      Рейтинг: +141

      √монегаск√ 12 сентября 2017, 00:58

      Ебанько!!! Прости меня Господи!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      ABC. > √монегаск√ 13 сентября 2017, 21:10

      н

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 сентября 2017, 22:37

      Надеюсь, в том числе за такие слова, в среду накидаем им больше всех мячей в этом сезоне.

      0
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      Рейтинг: +36

      ABC. > ivanthebest 13 сентября 2017, 21:11

      вы

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 11 сентября 2017, 22:14

      Сам того не ведая ,этот отставник,навлекает беду на Марибор...
      Эти школьники расслабятся и....получи фашист гранату!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > alex1951 12 сентября 2017, 06:14

      У меня рассыпалась на Ниве правая наружная граната, а словенцы по моему слабоваты.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      ABC. > alex1951 13 сентября 2017, 21:11

      и

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 11 сентября 2017, 21:38

      За такие слова надо выиграть Марибор

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      ABC. > Tajik-za Zenit 13 сентября 2017, 21:13

      ффс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 11 сентября 2017, 21:10

      Сомнительное высказывание !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      ABC. > Catastrofa 13 сентября 2017, 21:13

      попь

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      ABC. > ABC. 13 сентября 2017, 21:15

      вримунм

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36

      ABC. > ABC. 13 сентября 2017, 21:16

      ве рмык

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 11 сентября 2017, 20:43

      Молодец ! Простимулировал Спартак ! Теперь Марибору конец !

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