Бывший главный тренер «Марибора» назвал «Спартак» самой слабой командой в группе Лиги чемпионов

Бывший главный тренер «Марибора» Анте Шимунджа перед матчем словенского клуба и «Спартака» в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов выразил мнение, что красно-белые являются слабейшей командой в группе Е.

«Спартак», безусловно, является самой слабой командой в группе Е. Красно-белые плохо выступают в чемпионате России, не уверены в себе и не убеждают своей игрой. Но клуб – действующий чемпион, который в прошлом сезоне был лучше самого сильного и богатого клуба страны – «Зенита», – передает слова Шимунджа delo.si.

Напомним, игра между «Марибором» и «Спартаком» пройдет 13 сентября в Словении и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.