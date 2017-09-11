Бубнов: «Глушаков продлит контракт со «Спартаком»? Наверное, у него нет хороших предложений от других команд»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Дениса Глушакова в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин согласился подписать с красно-белыми новый контракт, рассчитанный на три года.

«Продление контракта с Глушаковым? Наверное, у Глушакова нет хороших предложений от других команд. Это не просто рядовой игрок в «Спартаке». Он лидер, это буфер между русскими и легионерами, помощник тренеру. Он держит под контролем ситуацию в команде», – сказал Бубнов.