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    Бубнов: «Глушаков продлит контракт со «Спартаком»? Наверное, у него нет хороших предложений от других команд»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника Дениса Глушакова в «Спартаке».

    Ранее сообщалось, что 30-летний россиянин согласился подписать с красно-белыми новый контракт, рассчитанный на три года.

    «Продление контракта с Глушаковым? Наверное, у Глушакова нет хороших предложений от других команд. Это не просто рядовой игрок в «Спартаке». Он лидер, это буфер между русскими и легионерами, помощник тренеру. Он держит под контролем ситуацию в команде», – сказал Бубнов.

    Источник: Спорт FM

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    11.09.2017 19:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 12 сентября 2017, 04:57

      Бей в барабаны
      В бубен бей...

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 11 сентября 2017, 22:05

      А зато как Глушаков выпендривался в начале сезона: "не буду я продлевать контракт, уговаривайте меня, повышайте мне зарплату в 3 раза, наймите личного кальянщика, и тогда я может быть подумаю, остаться в Спартаке или нет"

      1
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      Рейтинг: +432

      Nekit92 11 сентября 2017, 21:50

      Кому эти похороны нужны еще кроме мертвого клуба?!

      0
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Nekit92 12 сентября 2017, 00:20

      "Мертвый" клуб чемпионом стал, а вот голубой клуб с питера давно им не был.

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      Рейтинг: +432

      Nekit92 > Тraumtanzеr 12 сентября 2017, 19:07

      Давно? Нуу грубо говоря два с половиной года... не так уж и давно)) не 16 лет все таки))

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Nekit92 14 сентября 2017, 21:48

      Главное не 49 лет, как зенит с 1936 - 1984.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 11 сентября 2017, 19:59


      Пошёл! Пошёл! Работаем, работаем, страус, пошёл! Так, так, хорошо! Эй! Эй! Эй! Куда?
      Э-э… Крылья, крылья… [показывает мускулы] Ноги!
      Хе! Птичка!..

      ящерица: Ноги, крылья… Главное — Зубы!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 11 сентября 2017, 19:42

      кому этот сервантес нужен

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      Рейтинг: +41

      Спартакушка 11 сентября 2017, 19:30

      Неочем

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 сентября 2017, 19:26

      Бубен как всегда-одно гав.о льет.Подписал и ладушки,зачем поганить то все.

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