Виллаш-Боаш: «Не было смысла в изменении лимита на легионеров в РФПЛ»

Бывший тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш заявил, что считает удачным российский отрезок своей карьеры. Также португальский специалист высказал мнение о ситуации с лимитом на легионеров в РФПЛ.

«Могу ли назвать успешным российский период моей карьеры? Конечно. Самым болезненным моментом для меня были первые полгода работы, когда мы не смогли выиграть чемпионат. Мы были очень сильны, команда играла в отличный футбол. Потом случилась обидная ничья с «Локомотивом», но это было приемлемо, ведь дальше у нас был матч с «Динамо» дома. Но с «Динамо» случилась катастрофа. Именно в этой встрече мы упустили титул. Для меня этот момент оказался очень болезненным. До этого мы все делали правильно. Но матч, который мог сделать нас чемпионами, не удался.

Прекрасно помню последний тур, когда мы выиграли в Краснодаре, а ЦСКА параллельно играл с «Локомотивом». Помню, как «Локомотив» попал в штангу на 85-й минуте. Забей они, и титул был бы у нас. Но футбол и состоит из подобных деталей. Что касается последнего сезона, то это был тот самый год, когда изменили лимит на легионеров. Как по мне, логики в этом не было.

А сейчас мы узнаем, что со следующего года лимит снова изменится. А у «Зенита» больше иностранцев, чем у всех остальных команд. И получилось так, что матч за Суперкубок мы играли без каких-либо ограничений, а уже на следующей неделе мы вынуждены были приспосабливаться к новому лимиту. Я уважаю все политические решения. Никто не вправе говорить что-то против решений, которые принимаются в интересах развития российского футбола. Но реальность такова, что смысла в этом не было.

Ведь как только мы стали чемпионами в 2015 году, я сразу же начал уговаривать сильных иностранцев присоединиться к нам, чтобы сделать команду сильной не только для Премьер-лиги, но и для Лиги чемпионов. Но на выходе нам пришлось серьезно корректировать наши планы. В январе «Зенит» немного исправил ситуацию, купив Кокорина и Жиркова. Но было уже слишком поздно. Мы планировали сделать так, что в чемпионате у нас будет играть одна команда, а в Лиге чемпионов – другая. Но если ты принимаешь решения, которые все кардинально меняют, ты должен дать клубам время на подготовку. Хотя бы один год», – приводит слова Виллаш-Боаша 8news.ru.