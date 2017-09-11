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    Дрогба: «Надеюсь, у Мораты будет отличный сезон в «Челси»

    Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба заявил. что рад за форварда синих Альваро Морату. Ивуариец выразил надежду, что испанский футболист проведет хороший сезон.

    «Он забивает победные голы, поэтому я действительно рад за него и за клуб. Очень важно поражать ворота. Когда нападающий переходит в новую команду, у людей высокие ожидания. Когда вы соответствуете этим ожиданиями, вы просто счастливы, и голы продолжают приходить.

    Надеюсь, у него будет отличный сезон, потому что нам это нужно», – сказал Дрогба.

    Мората перешел в лондонский клуб прошедшим летом из «Реала». В нынешнем сезоне на его счету три мяча и две голевые передачи в пяти встречах.

    Источник: Skysports

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    11.09.2017 16:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. 11 сентября 2017, 17:01

      Хорошее начало

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