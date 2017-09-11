Дрогба: «Надеюсь, у Мораты будет отличный сезон в «Челси»

Бывший нападающий «Челси» Дидье Дрогба заявил. что рад за форварда синих Альваро Морату. Ивуариец выразил надежду, что испанский футболист проведет хороший сезон.

«Он забивает победные голы, поэтому я действительно рад за него и за клуб. Очень важно поражать ворота. Когда нападающий переходит в новую команду, у людей высокие ожидания. Когда вы соответствуете этим ожиданиями, вы просто счастливы, и голы продолжают приходить.

Надеюсь, у него будет отличный сезон, потому что нам это нужно», – сказал Дрогба.

Мората перешел в лондонский клуб прошедшим летом из «Реала». В нынешнем сезоне на его счету три мяча и две голевые передачи в пяти встречах.