Мюллер: «Два года назад я мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но в «Баварии» сказали, что мое место в Мюнхене»

Анчеллоти выгонят бысрее, чем Мюллер покинет Баварию. Хотя я бы посмотрел на его игру за границей
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что два года назад у него была возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», однако при этом игрок подчеркнул, что счастлив в мюнхенском клубе.
Ранее появилась информация, что манкунианцы попытаются приобрести 27-летнего форварда ближайшей зимой.
«Тема с переходом в «Манчестер Юнайтед» возникла два года назад. Я рассматривал подобный вариант, но тогда руководство «Баварии» сразу поддержало меня и сказало, что мое место здесь.
Мне не пришлось много об этом думать после того, как в клубе заявили, что рассчитывают на меня, и что я являюсь важным игроком для команды.
Конечно, можно уйти. Швайнштайгер выступал в «Баварии» более 10 лет, но уже более двух лет его нет в команде, и на его месте появился другой футболист. Точно также будет и в моем случае. Если завтра я умру и меня похоронят, в пятницу на поле все равно выйдут 11 игроков. Это жизнь», – сказал Мюллер.