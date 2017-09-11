Мюллер: «Два года назад я мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но в «Баварии» сказали, что мое место в Мюнхене»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что два года назад у него была возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», однако при этом игрок подчеркнул, что счастлив в мюнхенском клубе.

Ранее появилась информация, что манкунианцы попытаются приобрести 27-летнего форварда ближайшей зимой.

«Тема с переходом в «Манчестер Юнайтед» возникла два года назад. Я рассматривал подобный вариант, но тогда руководство «Баварии» сразу поддержало меня и сказало, что мое место здесь.

Мне не пришлось много об этом думать после того, как в клубе заявили, что рассчитывают на меня, и что я являюсь важным игроком для команды.

Конечно, можно уйти. Швайнштайгер выступал в «Баварии» более 10 лет, но уже более двух лет его нет в команде, и на его месте появился другой футболист. Точно также будет и в моем случае. Если завтра я умру и меня похоронят, в пятницу на поле все равно выйдут 11 игроков. Это жизнь», – сказал Мюллер.