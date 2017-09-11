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    Мюллер: «Два года назад я мог перейти в «Манчестер Юнайтед», но в «Баварии» сказали, что мое место в Мюнхене»

    Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что два года назад у него была возможность перейти в «Манчестер Юнайтед», однако при этом игрок подчеркнул, что счастлив в мюнхенском клубе.

    Ранее появилась информация, что манкунианцы попытаются приобрести 27-летнего форварда ближайшей зимой.

    «Тема с переходом в «Манчестер Юнайтед» возникла два года назад. Я рассматривал подобный вариант, но тогда руководство «Баварии» сразу поддержало меня и сказало, что мое место здесь.

    Мне не пришлось много об этом думать после того, как в клубе заявили, что рассчитывают на меня, и что я являюсь важным игроком для команды.

    Конечно, можно уйти. Швайнштайгер выступал в «Баварии» более 10 лет, но уже более двух лет его нет в команде, и на его месте появился другой футболист. Точно также будет и в моем случае. Если завтра я умру и меня похоронят, в пятницу на поле все равно выйдут 11 игроков. Это жизнь», – сказал Мюллер.

    Источник: Skysports

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    11.09.2017 14:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 12 сентября 2017, 13:26

      Анчеллоти выгонят бысрее, чем Мюллер покинет Баварию. Хотя я бы посмотрел на его игру за границей

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      Рейтинг: +44

      dak180990 11 сентября 2017, 15:44

      Переходи в МЮ

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 11 сентября 2017, 15:15

      Герхард(Герд)Мюллер - Томас Мюллер - Бавария!

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