Моуринью заявил, что контракт Ибрагимовича отличается от соглашений других игроков «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что в новом контракте нападающего Златана Ибрагимовича нет дополнительных опций касательно его срока.

Перед началом нынешнего сезона швед заключил с манкунианцами соглашение сроком на один год.

«Когда у некоторых игроков в контракте есть опция с продлением на один год, это означает, что у них остался еще год по договору. Таких пунктов нет только в соглашениях Ибрагимовича и Майкла Кэррика.

Мы будем оценивать этих двух футболистов по завершении сезона. Мы проанализируем, что они сделали и что они хотят делать», – сказал Моуринью.

Напомним, Ибрагимович защищал цвета «красных дьяволов» в минувшем сезоне. Тогда 35-летний игрок также подписал однолетний контракт, который истек в июле 2017 года.