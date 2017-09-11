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    Моуринью заявил, что контракт Ибрагимовича отличается от соглашений других игроков «Манчестер Юнайтед»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что в новом контракте нападающего Златана Ибрагимовича нет дополнительных опций касательно его срока.

    Перед началом нынешнего сезона швед заключил с манкунианцами соглашение сроком на один год.

    «Когда у некоторых игроков в контракте есть опция с продлением на один год, это означает, что у них остался еще год по договору. Таких пунктов нет только в соглашениях Ибрагимовича и Майкла Кэррика.

    Мы будем оценивать этих двух футболистов по завершении сезона. Мы проанализируем, что они сделали и что они хотят делать», – сказал Моуринью.

    Напомним, Ибрагимович защищал цвета «красных дьяволов» в минувшем сезоне. Тогда 35-летний игрок также подписал однолетний контракт, который истек в июле 2017 года.

    Источник: Tribalfootball

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    11.09.2017 13:44
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