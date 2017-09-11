Виалли: «Рано или поздно «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов»

Экс-нападающий «Ювентуса» Джанлука Виалли утверждает, что однажды туринцы победят в Лиге чемпионов. По его словам, случится это тогда, когда от «бьянконери» этого будут ждать меньше, чем обычно.

Напомним, Виалли был в составе «старой синьоры», когда она в последний раз выигрывала самый престижный европейский клубный трофей в 1996 году.

«Ювентус» заслуживает огромного доверия, и рано или поздно завоюет трофей Лиги чемпионов. Возможно, это случится в такой сезон, когда от команды будут ожидать меньше, а удачи ей будет сопутствовать немного больше.

Я верю в закон мысленного притяжения: когда вы действительно чего-то хотите, рано или поздно вы это получите. В последнем финале с «Реалом» в Кардиффе «Ювентус» получил огромный и неожиданный удар», – сказал Виалли.

В финале Лиге чемпионов прошлого сезона «Ювентус» потерпел поражение от «Реала» со счетом 1:4.