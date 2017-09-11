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    «Рубин» занял у обанкротившегося «Татфондбанка» 2 миллиарда из-за санкций УЕФА

    Из-за санкций УЕФА и несоответствия финансовому феир плей в 6 миллионов евро, «Рубин» вынужден был взять в долг средства у ПАО «Татфондбанк». Они пошли на погашение части долгов, скопившихся с 2010 года. Общая сумма задолженности составляла от 5 до 9 миллиардов рублей.

    Из-за неуплаты долга агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд РТ с иском к структурам «Связьинвестнефтехима», которые взяли на себя долги футбольного клуба. В частности, в 2014 году долг перешел в «Фонд спорта», директором которого является Айрат Гараев – экс-генеральный директор «Рубина».

    Особенностью иска конкурсного управляющего ТФБ к НО «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» более чем на 2 миллиарда рублей стало почти полное отсутствие оригиналов документов как со стороны истца, так и со стороны ответчика.

    «Дело в том, что на тот период по итогам нескольких лет на «Рубин» были наложены санкции со стороны УЕФА, его оштрафовали на 6 миллионов евро за несоответствие финансовым требованиям федерации. А поскольку предполагалось участие «Рубина» в играх на международном уровне, нужно было как-то им помочь. Нужно было хотя бы на короткий срок очистить ФК «Рубин» от финансовых долгов, чтобы клуб смог пройти процедуру лицензирования для участия в международных соревнованиях. Своих денег у нас не было, поэтому было принято решение помочь таким образом – забрав на себя его долги», – заявил Гараев в суде.

    «Так, три уступки долга с 2010 по 2014 год... 1 июля 2014 года холдинг «Ак Барс» уступает ТФБ право требования на 612 млн. рублей. Тут ЗПИФ уступает, тут «Казанская Сельхозтехника»... 17 июля 2014 года Татфондбанк уступает «ТФБ Актив» право требования с «Рубина» долга на 350 млн. рублей плюс проценты. Тут «ТФБ Актив» собирает все долги «Рубина у себя и 31 марта 2015 года продает их ТФБ», – заявил судья по делу Ильдар Салимзянов.

    Стоит отметить, что в апреле 2017 года «Татфондбанк» был признан банкротом. В марте у банка была отозвана лицензия и было введено конкурсное управление.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    11.09.2017 11:15
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 12 сентября 2017, 08:28

      Источник-БО,дальше можно не читать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1267

      Sky Spartak 11 сентября 2017, 15:52

      Татаров Фэир Плеем не напугаешь )))) Сделают что им еще УЕФА должен ))))

      -1
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 сентября 2017, 15:09

      Похоже эта химчистка набирает обороты.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 сентября 2017, 12:28

      вот кто деньги тратит гос-ные да притом бестолково, а все на Зенит орут те хоть мал мало зарабатывают на выступлениях в ЛЕ и на продажах билетов, а казанцы все в минус и им все с рук сходит там махинации почище чем в Кубани или в Ростове,да и в Динамо такие же проблемы были

      0
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      ...
      Рейтинг: +15

      djsid > Garrincha58 11 сентября 2017, 13:22

      а где в зените разница?

      -1
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      Рейтинг: +17752

      paracetamol 11 сентября 2017, 11:56

      Рубин - активная стиральная машина. В прошлом году непонятно зачем потратили 40 миллионов на игроков, которых сейчас активно распродают за полцены. Где разница, я вас спрашиваю граждане татары!

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