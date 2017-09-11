«Рубин» занял у обанкротившегося «Татфондбанка» 2 миллиарда из-за санкций УЕФА

Из-за санкций УЕФА и несоответствия финансовому феир плей в 6 миллионов евро, «Рубин» вынужден был взять в долг средства у ПАО «Татфондбанк». Они пошли на погашение части долгов, скопившихся с 2010 года. Общая сумма задолженности составляла от 5 до 9 миллиардов рублей.

Из-за неуплаты долга агентство по страхованию вкладов обратилось в Арбитражный суд РТ с иском к структурам «Связьинвестнефтехима», которые взяли на себя долги футбольного клуба. В частности, в 2014 году долг перешел в «Фонд спорта», директором которого является Айрат Гараев – экс-генеральный директор «Рубина».

Особенностью иска конкурсного управляющего ТФБ к НО «Фонд содействия развитию физической культуры и спорта» более чем на 2 миллиарда рублей стало почти полное отсутствие оригиналов документов как со стороны истца, так и со стороны ответчика.

«Дело в том, что на тот период по итогам нескольких лет на «Рубин» были наложены санкции со стороны УЕФА, его оштрафовали на 6 миллионов евро за несоответствие финансовым требованиям федерации. А поскольку предполагалось участие «Рубина» в играх на международном уровне, нужно было как-то им помочь. Нужно было хотя бы на короткий срок очистить ФК «Рубин» от финансовых долгов, чтобы клуб смог пройти процедуру лицензирования для участия в международных соревнованиях. Своих денег у нас не было, поэтому было принято решение помочь таким образом – забрав на себя его долги», – заявил Гараев в суде.

«Так, три уступки долга с 2010 по 2014 год... 1 июля 2014 года холдинг «Ак Барс» уступает ТФБ право требования на 612 млн. рублей. Тут ЗПИФ уступает, тут «Казанская Сельхозтехника»... 17 июля 2014 года Татфондбанк уступает «ТФБ Актив» право требования с «Рубина» долга на 350 млн. рублей плюс проценты. Тут «ТФБ Актив» собирает все долги «Рубина у себя и 31 марта 2015 года продает их ТФБ», – заявил судья по делу Ильдар Салимзянов.

Стоит отметить, что в апреле 2017 года «Татфондбанк» был признан банкротом. В марте у банка была отозвана лицензия и было введено конкурсное управление.