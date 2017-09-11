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    Педро: «Челси» движется в верном направлении»

    Полузащитник «Челси» Педро отметил важность трех очков, которые его команда смогла взять в противостоянии с «Лестером» в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги.

    «Это еще одна наша победа, и еще три важных очка, мы движемся в верном направлении. Команда играет очень хорошо.

    В АПЛ сложен каждый матч, и «Лестер» — очень сильный соперник, который прекрасно играет на контратаках и перестраивает схему, у них есть такие футболисты, как Варди и Марез, так что нам важно было победить.

    Мы забили два отличных гола: первый забил Мората с передачи Аспи, а потом Н’Голо мощно пробил из-за пределов штрафной. Мы поднимаемся в таблице, и это очень хорошо.

    Канте очень важен для команды, и он отличный полузащитник. Он носится по всему полю и возвращает команде мяч. Он забивает голы, так что это футболист, который прекрасно справляется со всеми задачами», – рассказал после матча испанец.

    Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Челси» закончился со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.09.2017 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 11 сентября 2017, 11:04

      За дона Педро!

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