Педро: «Челси» движется в верном направлении»

Полузащитник «Челси» Педро отметил важность трех очков, которые его команда смогла взять в противостоянии с «Лестером» в рамках четвертого тура английской Премьер-лиги.

«Это еще одна наша победа, и еще три важных очка, мы движемся в верном направлении. Команда играет очень хорошо.

В АПЛ сложен каждый матч, и «Лестер» — очень сильный соперник, который прекрасно играет на контратаках и перестраивает схему, у них есть такие футболисты, как Варди и Марез, так что нам важно было победить.

Мы забили два отличных гола: первый забил Мората с передачи Аспи, а потом Н’Голо мощно пробил из-за пределов штрафной. Мы поднимаемся в таблице, и это очень хорошо.

Канте очень важен для команды, и он отличный полузащитник. Он носится по всему полю и возвращает команде мяч. Он забивает голы, так что это футболист, который прекрасно справляется со всеми задачами», – рассказал после матча испанец.

Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Челси» закончился со счетом 1:2.