Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Обладатель двух «Гипсовых мячей» Диаби передумал завершать карьеру

    Бывший полузащитник сборной Франции Абу Диаби продолжает поиски клуба для продолжения своей карьеры. Напомним, что летом футболист стал свободным агентом, после чего раздумывал о завершении карьеры.

    «Сейчас я начинаю готовиться, у меня впереди 3-4 месяца для того, чтобы набрать форму. Собираюсь привести себя в форму и попытаться найти клуб.

    Завершение карьеры? Это то, о чем я думал некоторое время назад, но пришел к выводу, что хочу работать и играть в футбол.

    Я бы хотел попробовать открыть для себя еще один чемпионат», – приводит слова футболиста L'Equipe.

    Стоит отметить, что Диаби является одним из самых подверженных травматизму игроков в современном футболе. Он дважды удостаивался из-за этого награды «Гипсовый мяч».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2017 08:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +88

      Kazak ne China 11 сентября 2017, 14:18

      Еще трофейчиков захотел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 сентября 2017, 10:17

      Давай в РФПЛ!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen > OfaZavr 11 сентября 2017, 12:01

      С нашей медициной, ему в РФПЛ нельзя.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11