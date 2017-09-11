Обладатель двух «Гипсовых мячей» Диаби передумал завершать карьеру

Бывший полузащитник сборной Франции Абу Диаби продолжает поиски клуба для продолжения своей карьеры. Напомним, что летом футболист стал свободным агентом, после чего раздумывал о завершении карьеры.

«Сейчас я начинаю готовиться, у меня впереди 3-4 месяца для того, чтобы набрать форму. Собираюсь привести себя в форму и попытаться найти клуб.

Завершение карьеры? Это то, о чем я думал некоторое время назад, но пришел к выводу, что хочу работать и играть в футбол.

Я бы хотел попробовать открыть для себя еще один чемпионат», – приводит слова футболиста L'Equipe.

Стоит отметить, что Диаби является одним из самых подверженных травматизму игроков в современном футболе. Он дважды удостаивался из-за этого награды «Гипсовый мяч».