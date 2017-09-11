Канте счастлив, что смог забить своему бывшему клубу

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассказал о чувствах, которые его переполняли после забитого гола своему бывшему клубу. Он отметил, что из уважения ко времени, проведенному в «Лестере», он не стал праздновать свой гол.

«Когда я играю против моего бывшего клуба, это всегда нечто особенное. Все знают, что я провел там потрясающий год, но когда я выхожу против них на поле, я стараюсь победить. Это была важная победа для моей команды, и я счастлив, что смог забить.

Тибо сделал мне пас, у меня было время, поэтому я рванул к воротам и пробил. Я думаю, кто-то все-таки коснулся мяча, но сам гол был очень хорош и очень важен для команды. Я счастлив, что помог команде выиграть.

Забивать всегда приятно, но я не стал праздновать из уважения к бывшему клубу», – рассказал Канте после матча.

Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Челси» закончился со счетом 1:2.