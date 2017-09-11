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    Канте счастлив, что смог забить своему бывшему клубу

    Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте рассказал о чувствах, которые его переполняли после забитого гола своему бывшему клубу. Он отметил, что из уважения ко времени, проведенному в «Лестере», он не стал праздновать свой гол.

    «Когда я играю против моего бывшего клуба, это всегда нечто особенное. Все знают, что я провел там потрясающий год, но когда я выхожу против них на поле, я стараюсь победить. Это была важная победа для моей команды, и я счастлив, что смог забить.

    Тибо сделал мне пас, у меня было время, поэтому я рванул к воротам и пробил. Я думаю, кто-то все-таки коснулся мяча, но сам гол был очень хорош и очень важен для команды. Я счастлив, что помог команде выиграть.

    Забивать всегда приятно, но я не стал праздновать из уважения к бывшему клубу», – рассказал Канте после матча.

    Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Челси» закончился со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.09.2017 08:04
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      Arsenal Tula LDPR 11 сентября 2017, 08:27

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