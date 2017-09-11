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    Доннарумма пообещал извлечь уроки из поражения от «Лацио»

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма назвал поражение от «Лацио» на выезде тяжелым. Молодой футболист пообещал извлечь правильные уроки из него.

    «Тяжелое поражение, но мы должны извлечь все лучшее, чтобы продолжать расти как команда», – написал Доннарумма в инстаграме.

    Матч третьего тура итальянской Серии А «Лацио» – «Милан» завершился со счетом 4:1.

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    Источник: Instagram

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    11.09.2017 07:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +301

      23igkra 11 сентября 2017, 10:02

      Уже который сезон извлекают эти уроки и все безрезультатно. Пора бы уже возвращаться старому доброму Милану

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