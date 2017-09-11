Доннарумма пообещал извлечь уроки из поражения от «Лацио»

Уже который сезон извлекают эти уроки и все безрезультатно. Пора бы уже возвращаться старому доброму Милану
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма назвал поражение от «Лацио» на выезде тяжелым. Молодой футболист пообещал извлечь правильные уроки из него.
«Тяжелое поражение, но мы должны извлечь все лучшее, чтобы продолжать расти как команда», – написал Доннарумма в инстаграме.
Матч третьего тура итальянской Серии А «Лацио» – «Милан» завершился со счетом 4:1.
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