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    Жоаозиньо: «Уфа» всей командой сидела в обороне»

    Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо отметил закрытую схему игры от обороны в исполнении «Уфы».

    «Было тяжело играть против «Уфы», потому что они всей командой сидели в обороне. Когда забили первый гол, у нас были моменты отличиться еще», – сказал Жоаозиньо после матча.

    Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Краснодар» закончился со счетом 0:1. После этой встречи «быки» закрепились на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ с 18 очками, уфимцы располагаются на девятом месте с 10 очками.

    Источник: «Советский спорт»

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    11.09.2017 07:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 11 сентября 2017, 17:25

      Забили бы ещё если бы Федя пас давал, а Классен по воротам попадал.У вас шанс закрепится на самом верху пока все в кубках.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 11 сентября 2017, 10:43

      Давай ЛЧ!!!

      2
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 11 сентября 2017, 08:56

      сейчас многие команды так играют из нижней части таблицы против команд верхней части ,закрыться в обороне и ловить удачу в контратаках.при хорошем раскладе можно выловить результат,другие варианты как правило обречены .против сильных во всех чемпионатах так играют,ничего удивительного и не ожиданного в этом нет

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 11 сентября 2017, 07:42

      Классная команда умеет играть против любой схемы соперника.. Глупо ждать,что соперник предоставит тебе ту схему,которую ты предпочитаешь, а посему плакать, что "нам трудно играть"- занятие пустое...
      Выиграл- молодец! Не смог- тренируйся!!

      4
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 11 сентября 2017, 07:41

      Один черт, вы им бахнули и забрали три очка!С победой БЫКИ!

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