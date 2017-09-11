Жоаозиньо: «Уфа» всей командой сидела в обороне»

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо отметил закрытую схему игры от обороны в исполнении «Уфы».

«Было тяжело играть против «Уфы», потому что они всей командой сидели в обороне. Когда забили первый гол, у нас были моменты отличиться еще», – сказал Жоаозиньо после матча.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Уфа» – «Краснодар» закончился со счетом 0:1. После этой встречи «быки» закрепились на третьей строчке в турнирной таблице РФПЛ с 18 очками, уфимцы располагаются на девятом месте с 10 очками.