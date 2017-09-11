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    Мората: «Первая строчка для «Челси» – самая важная цель»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората оценил важность победы своей команды в матче четвертого тура английской Премьер-лиги на выезде с «Лестером».

    «Это очень важная победа. В матчах с таким соперником, как «Лестер», всегда очень сложно, и мы это прочувствовали, когда вели 2:0, и им удалось отыграть один мяч, однако это АПЛ.

    Чувствую себя прекрасно в данный момент, но мы еще не на первом месте, а первая строчка для нас – самое важное, так что надо работать.

    Игра рукой Магуайр в штрафной «Лестера»? Судье было трудно это увидеть, потому что темп был высоким. Не знаю, был ли там пенальти, но я был рядом, и даже я не видел четко, что произошло, так что арбитру было еще сложнее», – сказал Мората.

    Матч четвертого тура английской Премьер-лиги «Лестер» – «Челси» закончился со счетом 1:2.

    Источник: ФК «Челси»

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    11.09.2017 06:43
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