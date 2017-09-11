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    Бубнов: «Зенит» второй матч подряд не может забить. Повода для паники нет, но тревожная тенденция все же налицо»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 9-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (0:0) оценил игру петербургского клуба в данной встрече.

    После данного результата сине-бело-голубые остались во главе турнирной таблицы чемпионата России.

    «Зенит» второй матч подряд не может забить, и это, безусловно проблема. Подопечные Роберто Манчини играют очень медленно при плотной обороне соперника. Мало того, что без скорости трудно расшатать массовые защитные построения, так «Зенит» еще и не бьет издали, старается разыграть до верного. Потому в основном моменты у ворот «Динамо» возникали после стандартов. В первом тайме до Кокорина с Дриусси не доходили навесы, во втором – после выхода Дзюбы подачи стали чуть острее, но результата это не принесло.

    Конечно, Манчини сделает выводы, у команды нет повода для паники, но тревожная тенденция все же налицо. «Зенит» не лучшим образом выглядит функционально, ему не хватает скорости, а сейчас еще добавятся нагрузки в Лиге Европы, которые все равно скажутся, какими бы возможностями для ротации ни обладала команда Манчини», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.09.2017 00:24
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17752

      paracetamol 11 сентября 2017, 11:57

      Все наладится и Дзюба заиграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 11 сентября 2017, 07:03

      Этого старого ещё кто-то слушает?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 11 сентября 2017, 03:02

      Нагрузки Лиги Европы уже с августа идут....если что))

      0
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