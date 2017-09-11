Бубнов: «Зенит» второй матч подряд не может забить. Повода для паники нет, но тревожная тенденция все же налицо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов после матча 9-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Зенитом» (0:0) оценил игру петербургского клуба в данной встрече.

После данного результата сине-бело-голубые остались во главе турнирной таблицы чемпионата России.

«Зенит» второй матч подряд не может забить, и это, безусловно проблема. Подопечные Роберто Манчини играют очень медленно при плотной обороне соперника. Мало того, что без скорости трудно расшатать массовые защитные построения, так «Зенит» еще и не бьет издали, старается разыграть до верного. Потому в основном моменты у ворот «Динамо» возникали после стандартов. В первом тайме до Кокорина с Дриусси не доходили навесы, во втором – после выхода Дзюбы подачи стали чуть острее, но результата это не принесло.

Конечно, Манчини сделает выводы, у команды нет повода для паники, но тревожная тенденция все же налицо. «Зенит» не лучшим образом выглядит функционально, ему не хватает скорости, а сейчас еще добавятся нагрузки в Лиге Европы, которые все равно скажутся, какими бы возможностями для ротации ни обладала команда Манчини», – сказал Бубнов.