Кокорин: «Рыков отобрал футболку у меня и Дзюбы, а свою не дал»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после матча 9-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0) прокомментировал эпизод с участием защитника хозяев Владимира Рыкова.

По словам форварда, россиянин забрал футболку у него и Артема Дзюбы, но взамен не отдал свою.

– Владимир Рыков после игры похвастался, что стал обладателем вашей футболки. Обещали ему?

– Он у меня ее отобрал и у Дзюбы Артема тоже, а свою не дал (улыбается). Хотя я мою футболку обещал другим ребятам из «Динамо». Теперь нужно думать, как это сделать.

– С другой стороны, Рыков сказал, что не согласен с мнением тех болельщиков «Динамо», которые не лестно отзывались о вас в течение матча. А вы как к этому относитесь?

– Их я просто не считаю болельщиками «Динамо».