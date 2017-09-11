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    Кокорин: «Рыков отобрал футболку у меня и Дзюбы, а свою не дал»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после матча 9-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0) прокомментировал эпизод с участием защитника хозяев Владимира Рыкова.

    По словам форварда, россиянин забрал футболку у него и Артема Дзюбы, но взамен не отдал свою.

    – Владимир Рыков после игры похвастался, что стал обладателем вашей футболки. Обещали ему?

    – Он у меня ее отобрал и у Дзюбы Артема тоже, а свою не дал (улыбается). Хотя я мою футболку обещал другим ребятам из «Динамо». Теперь нужно думать, как это сделать.

    – С другой стороны, Рыков сказал, что не согласен с мнением тех болельщиков «Динамо», которые не лестно отзывались о вас в течение матча. А вы как к этому относитесь?

    – Их я просто не считаю болельщиками «Динамо».

    Источник: «Матч ТВ»

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    11.09.2017 00:11
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 11 сентября 2017, 10:40

      Да ладно...У артёмки миссия была: выйти на замену лишь для того, чтобы обменяться футболками с рыковым

      1
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      Рейтинг: +17752

      paracetamol 11 сентября 2017, 10:01

      Да ладно плакаться! Кому нужна футболка Рыкова?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 11 сентября 2017, 09:14

      как понять отобрал - объясните кто видел все это

      0
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      Рейтинг: +1138

      Andrew01 > ijgjr 11 сентября 2017, 10:20

      Подошел прижал к стенке и сказал: "футболка или жизнь..." )))))

      1
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 11 сентября 2017, 06:53

      Вовы все такие.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 11 сентября 2017, 04:02

      все еще впереди

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 сентября 2017, 03:26

      Ай-я-яй...., Володя начал приторговывать футболками...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 11 сентября 2017, 02:00

      С Кокоры и Здюбы надо было ещё и шорты снять.

      2
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      Рейтинг: +459

      77SAM 11 сентября 2017, 00:34

      По футболкам 2-0 в пользу "Динамо" !

      5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 11 сентября 2017, 00:28

      Рыков - трудяга! Уважаю. И за счёт трудолюбия играет в РФПЛ. Скиньтесь всем "Зенитом" на премию ему за трудолюбие! С вас не убудет, а ему помощь! Детки, наверное, по лавкам, жена - Мегера! И все кушать просят!

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