Писарев: «Я за видеоповторы. Может, это дорого, но одной боеголовкой меньше»

Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев выступил за введение видеоповторов на матчах чемпионата России.

Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что внедрение системы видеоповторов стоит 15 миллионов евро в год.

«Я за видеоповторы. Да, может, это дорого, но одной боеголовкой меньше (улыбается)... Я утрирую, конечно, но видеоповторы нужны. Они могут переворачивать матчи. Могу только за последний месяц пять примеров привести. ЦСКА и «Ахмат», «Анжи» и «Тосно»...

У нас судьи трактуют разные эпизоды по-разному. В штрафной, в центре поля должна быть одна трактовка. Возможно, поэтому у наших команд проблемы в Европе, потому что там все судят одинаково», – сказал Писарев.