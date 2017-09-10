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    Писарев: «Я за видеоповторы. Может, это дорого, но одной боеголовкой меньше»

    Главный тренер «Олимпийца» Николай Писарев выступил за введение видеоповторов на матчах чемпионата России.

    Ранее глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский заявил, что внедрение системы видеоповторов стоит 15 миллионов евро в год.

    «Я за видеоповторы. Да, может, это дорого, но одной боеголовкой меньше (улыбается)... Я утрирую, конечно, но видеоповторы нужны. Они могут переворачивать матчи. Могу только за последний месяц пять примеров привести. ЦСКА и «Ахмат», «Анжи» и «Тосно»...

    У нас судьи трактуют разные эпизоды по-разному. В штрафной, в центре поля должна быть одна трактовка. Возможно, поэтому у наших команд проблемы в Европе, потому что там все судят одинаково», – сказал Писарев.

    Источник: Sports.ru

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    10.09.2017 23:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 11 сентября 2017, 19:15

      Андрей Будогосский (((, кто Вас "накрутил" на 15 лямов в год!?, где этот "бухгалтер"..., а Писарев абсолютно прав!!!...НЕТ - ядерным вооружениям!!!...другой вопрос - чьи родственники , судьи обслуживающие РФПЛ, и чьи интересы они представляют???....заминусуйте меня, "знатоки" футбола...

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      Рейтинг: +17752

      paracetamol 10 сентября 2017, 23:56

      В Европе тоже судят неодинаково.
      Я бы предложил поставить видеоповторы там, на тех стадионах, где за это могут заплатить. А те, что не могут, отдать на произвол судей.

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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > paracetamol 11 сентября 2017, 08:41

      Зенит установить может, а оно ему надо, судьи дешевлей будут.

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