Кокорин: «Пенальти в пользу «Зенита» был. Странно, что судья не отреагировал»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после матча 9-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0) выразил мнение, что главный арбитр встречи Алексей Сухой не назначил пенальти в пользу петербургского клуба.

Несмотря на потерю очков, сине-бело-голубые остались во главе турнирной таблицы чемпионата России.

«Не скажу, что исход закономерен, потому что все-таки мало моментов было у «Динамо». Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом.

Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: «Давайте посмотрим вместе». Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что, по его мнению, это не пенальти.

Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья», – сказал Кокорин.