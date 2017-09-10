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    Кокорин: «Пенальти в пользу «Зенита» был. Странно, что судья не отреагировал»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин после матча 9-го тура РФПЛ против «Динамо» (0:0) выразил мнение, что главный арбитр встречи Алексей Сухой не назначил пенальти в пользу петербургского клуба.

    Несмотря на потерю очков, сине-бело-голубые остались во главе турнирной таблицы чемпионата России.

    «Не скажу, что исход закономерен, потому что все-таки мало моментов было у «Динамо». Можно только вспомнить эпизод, когда хорошо пробил Панченко, но тяжело назвать это полноценным моментом.

    Посмотрели видео, пенальти был, поэтому странно, что судья не отреагировал. Мы с ним даже в перерыве это обсудили. Сказал ему: «Давайте посмотрим вместе». Он потом вроде как увидел этот момент на повторе и заявил, что, по его мнению, это не пенальти.

    Были хорошие моменты, и если бы их реализовали, то победили бы. Не получилось, поэтому ничья», – сказал Кокорин.

    Источник: ФК «Зенит»

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    10.09.2017 21:47
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +251

      komarinskiy 11 сентября 2017, 20:58

      Пора Кокорину переходить из игроков в судьи

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 11 сентября 2017, 13:10

      У ЦСКА была команда лейтенантов, в Питере - команда симулянтов.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 11 сентября 2017, 11:48

      Несмотря на незначительные судейские ошибки, на победу не наиграла ни одна из команд. Так что счет вполне закономерный.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 11 сентября 2017, 11:36

      Не разобрал вчера где миллионеры, а где ФНЛы.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 11 сентября 2017, 10:52

      Сухой виноват, кто же больше.

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 11 сентября 2017, 10:19

      Ребятишки из Питера пролежали в корчах и муках на поляне 7-8 минут, забивать времени не было.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 сентября 2017, 09:53

      Не плачьте хоть, Плаческу уехал а плаксы остались. Только на пенальти и рассчитывали.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > АрбузБушь 20 октября 2017, 10:02

      да ладно, это пустяки)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8021

      nik55 11 сентября 2017, 08:28

      похожее было с Самедовым----судья не отреагировал желтой----радуйся

      -1
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 11 сентября 2017, 08:20

      Привыкли всегда с помощью судей брать очки, а нет помощи - потеря очков?!

      -3
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 11 сентября 2017, 04:53

      Судья - это органы правосудия.
      Правосудие - это МВД.
      МВД - это Динамо.
      Вот тебя и проденамили.

      6
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