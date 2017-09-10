Рыков не согласен с фанатами «Динамо», оскорблявшими Кокорина

Защитник московского «Динамо» Владимир Рыков прокомментировал исход матча девятого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0). В частности, игрок высказал несогласие с позицией фанатов бело-голубых, считающих форварда гостей Александра Кокорина предателем.

«Могли победить и мы, и «Зенит». Равная игра, много борьбы. Кто забил, тот и взял бы верх. Хотя на победу вроде никто не наиграл.

После матча обменялся футболками с Кокориным. Он же из «Динамо». Мы хорошо общаемся. Я его поддерживал, когда в него никто не верил. Не разделяю мнение фанатов «Динамо», которые его оскорбляли. Хороший игрок, удачи ему», – сказал Рыков.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию матча.