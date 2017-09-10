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    Манчини: «Мне не нравятся аргентинцы. Мне нравятся все-таки женщины»

    Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини подвел итог матчу девятого тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:0). В частности, итальянец заявил, что новичок команды Эмилиано Ригони не показал свои лучшие качества.

    – Во втором тайме мы играли хорошо. Проблемой стал первый. Мы были очень медленными и никак не могли найти пространство, чтобы создавать моменты.

    – У вас очень много арентинцев во всех командах. Почему они вам нравятся и почему не из других стран?

    – Мне скорее нравятся женщины, а не аргентинцы. У аргентинцев бойцовский характер. У меня есть опыт работы с ними. Когда у меня появилась возможность приобрести аргентинцев в «Зенит», мы это сделали.

    – Как вам дебют Ригони?

    – Думаю, он может играть намного лучше.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.09.2017 16:21
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2017, 18:49

      на хрена было тратить 80 лямов на этот аргентинский сброд неужели Ригони или Дриусси чем то лучше Жулиано? а Паредес это же полное Г...ходит в центре поля и разбрасывает мячи и половина в никуда угловые штрафные подавать не умеет в отборе плох так спрашивается на хрена он сдался? лучше бы эти деньги потратили на действительно двух стоящих легов а не на это которое даже футболом назвать нельзя,ну а Манчини это что то с чем то одни понты за 13 игр не поставить более или менее хоть какую то игру нет и нету и не будет и через пару тройку туров Зенит вылетит из тройки призеров да и Спартак нагонит и перегонит

      -1
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      Рейтинг: +1309

      Taps 10 сентября 2017, 18:28

      Игра "Зенита" была отвратительная.
      Команда не сыграна, аргентинцы в наш чемпионат ещё не въехали.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2017, 18:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      физрука гнать пора не будет толку никакого

      -4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 10 сентября 2017, 17:27

      Что значит скорее??? по ходу есть сомнения!

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 сентября 2017, 16:55

      Молодец, Манчини! Уважаю! Скоро публичное признание в своей нормальности и гетеросексуальной ориентацией сделают все эти педики наказуемой! Но и сегодня втихую травить начнут! И гадости делать! Однозначно! Они - такие!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > cska-62 10 сентября 2017, 17:04

      Суть не ясна... Что хотел сказать?)))

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > la verdad 10 сентября 2017, 18:38

      Это наверное про судей заготовка,
      Типа-на изготовку

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > cska-62 10 сентября 2017, 19:03

      Про что текст? Про пить вредно? Или курить травку?

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      Рейтинг: +4624

      la verdad 10 сентября 2017, 16:52

      А нафига столько денег потратил зря??? Нужно было нормальных телок покупать. Толку больше было бы!

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