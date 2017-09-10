Манчини: «Мне не нравятся аргентинцы. Мне нравятся все-таки женщины»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини подвел итог матчу девятого тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:0). В частности, итальянец заявил, что новичок команды Эмилиано Ригони не показал свои лучшие качества.

– Во втором тайме мы играли хорошо. Проблемой стал первый. Мы были очень медленными и никак не могли найти пространство, чтобы создавать моменты.

– У вас очень много арентинцев во всех командах. Почему они вам нравятся и почему не из других стран?

– Мне скорее нравятся женщины, а не аргентинцы. У аргентинцев бойцовский характер. У меня есть опыт работы с ними. Когда у меня появилась возможность приобрести аргентинцев в «Зенит», мы это сделали.

– Как вам дебют Ригони?

– Думаю, он может играть намного лучше.