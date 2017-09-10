Манчини: «Мне не нравятся аргентинцы. Мне нравятся все-таки женщины»

на хрена было тратить 80 лямов на этот аргентинский сброд неужели Ригони или Дриусси чем то лучше Жулиано? а Паредес это же полное Г...ходит в центре поля и разбрасывает мячи и половина в никуда угловые штрафные подавать не умеет в отборе плох так спрашивается на хрена он сдался? лучше бы эти деньги потратили на действительно двух стоящих легов а не на это которое даже футболом назвать нельзя,ну а Манчини это что то с чем то одни понты за 13 игр не поставить более или менее хоть какую то игру нет и нету и не будет и через пару тройку туров Зенит вылетит из тройки призеров да и Спартак нагонит и перегонит
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини подвел итог матчу девятого тура РФПЛ против московского «Динамо» (0:0). В частности, итальянец заявил, что новичок команды Эмилиано Ригони не показал свои лучшие качества.
– Во втором тайме мы играли хорошо. Проблемой стал первый. Мы были очень медленными и никак не могли найти пространство, чтобы создавать моменты.
– У вас очень много арентинцев во всех командах. Почему они вам нравятся и почему не из других стран?
– Мне скорее нравятся женщины, а не аргентинцы. У аргентинцев бойцовский характер. У меня есть опыт работы с ними. Когда у меня появилась возможность приобрести аргентинцев в «Зенит», мы это сделали.
– Как вам дебют Ригони?
– Думаю, он может играть намного лучше.