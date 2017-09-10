Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Зенит» потерял очки второй раз подряд, не справившись с «Динамо»

    В очередном матче девятого тура РФПЛ встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». За все 90 минут футболисты не смогли поразить ворота ни разу.

    Для гостей эта потеря очков стала второй подряд. По итогам текущего тура коллектив с берегов Невы может покинуть первое место таблицы.

    Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

    Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая трансляция

    «Динамо»: Шунин, С. Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин (Ташаев, 77), Темников, Панченко (Вандерсон, 80), Соу, Тиам, Бечирай (Сапета, 90).

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес (Полоз, 87), Ригони (Дзюба, 55), Кокорин, Дриусси (Шатов, 77).

    Предупреждения: Соу, 45+2; Темников, 67; Вандерсон, 84 – Ерохин, 70.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2017 15:54
    Рекомендуем
    Комментарии47
    ...
    • ...
      Рейтинг: +664

      Небесная 10 сентября 2017, 23:44

      Хорошо, что игроков не потерял. Эти костоломы так старались сломать зенитовцев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Palev0 10 сентября 2017, 21:46

      Надо было сразу играть как в конце матча, глядишь бы и результат был... Ато решили на физике концовку вытянуть, а мастерства не хватило, вот и результат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      andrey9126002 10 сентября 2017, 21:03

      "Локо" тоже сошлись на ничью, Зенит на первом остался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 10 сентября 2017, 19:55

      Как динамовец я доволен.
      Не игрой.Результатом.
      Не хочу никого обижать,ни своих не чужих,но...
      Работать надо ,тщательнее,
      Это надо нам болелам,так что старайтесь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 сентября 2017, 18:17

      Молодцы Динамо. А то эти уже на себя медали начали примерять.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > OfaZavr 10 сентября 2017, 23:48

      Кто примерял? От кого из игроков слышал, что они себе медали повесили? или чемпионами назвались?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Небесная 11 сентября 2017, 09:27

      Да Миллер ваш с Фурсенко уже после первых туров об этом говорить начали. Игроки может и не говорили, а руководство раньше времени назвали команду чемпионами.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > OfaZavr 12 сентября 2017, 00:53

      А чё Миллер и Фурсенко играют на поле?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Небесная 12 сентября 2017, 10:26

      Читать умеешь? Я сказал в руководстве начали говорить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +588

      Sergil 10 сентября 2017, 16:22

      дааа... Такое дерьмо ФНЛовское не обыграть - это стыдно... В РФПЛ походу играют одни автобусы

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Р-н-Д > Sergil 10 сентября 2017, 16:26

      Дерьмо сыграло с дерьмом в ничью.Что не так?

      17
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Dguffin > Р-н-Д 10 сентября 2017, 16:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это ты про Спартак-Динамо в первом туре? Самокритичен, молодца!

      -11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > Dguffin 10 сентября 2017, 17:06

      ты какие таблетки принимаешь? причем тут Спартак? ты заголовок статьи видел? или к врачу за очками пора?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak > Dguffin 10 сентября 2017, 18:34

      Спартак хотя бы дважды забил.
      Дебил.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > subbotaspartak 10 сентября 2017, 23:50

      Ты прав: Спартак - дебил, ибо потом два пропустил

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +528

      Dguffin > subbotaspartak 14 сентября 2017, 17:50

      А потом пропустил 5 в Питере. А так у него всё отлично. да.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 10 сентября 2017, 16:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Жаль что дзюба ногу не сломал...надо бы. Чтоб не играл никогда больше

      -10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > turist82 10 сентября 2017, 16:20

      И тебе крепкого здоровья! Ну ты и урод! Живи теперь с этим!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Bivaliy67 10 сентября 2017, 16:26

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      я дзюбу ненавижу и презираю. И желаю ему всего плохого, и этот предатель это заслужил. Мне за это не стыдно. Туда заслуживает наказания. И если есть на свете справедливость то он сломает ногу(спину) и навсегда завяжет с футболом. Продажная шкура

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Боцман59rus 10 сентября 2017, 16:29

      Душа просит справедливости. Чтоб хотя бы мордой об штангу его приложили как бы случайно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 > Боцман59rus 10 сентября 2017, 16:48

      Ещё бы. До Тихонова ему как до луны пешком. Не ровня ни разу

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > turist82 10 сентября 2017, 17:55

      Это всего лишь игра, таких примеров куча в футболе. И если ты желаешь человеку таких травм ты реально неадекват

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > turist82 10 сентября 2017, 17:58

      Тебе бы ту зарплату что ему платят ты бы маму родную продал. Сам двадцатку получаешь и сидишь умничаешь неудачник

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо > turist82 10 сентября 2017, 19:01

      Пока в "Зените" есть античемпионский амулет в виде Бздюбы можно быть спокойными. Он обязательно должен продолжать там "играть".

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov > 10 сентября 2017, 21:13

      Новороссийский Черноморец в год вылета провел отличную трансферную кампанию, когда купил 6 великолепных бразильцев по-дешевке, что-то мне это напоминает. Аргентинская диаспора, честно говоря, особо не радует - плюшевые, за исключением Мамманы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +335

      Р-н-Д 10 сентября 2017, 16:17

      Команды укомплектованные "отбросами" футбольного общества Абижают
      Питерских миллионеров,бьют их ссанными тряпками,загоняют под лавки.А бомжи плачут про автобусы.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Р-н-Д > SapogSpb 10 сентября 2017, 16:22

      А те мразь скока лет???

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > SapogSpb 10 сентября 2017, 16:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нет. Видно пока только под себя...

      -5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Р-н-Д > Bivaliy67 10 сентября 2017, 16:25

      На мразь отозвался,значит я не ошибся.Ты жертва аборта.

      14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Р-н-Д 10 сентября 2017, 16:31

      "Изловить бы дурака да отвесить тумака, ан нельзя никак - ведь рассказчик-то дурак! А у нас с покон веков нет суда на дураков!.." (с)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Р-н-Д > Bivaliy67 10 сентября 2017, 16:40

      Тогда памперсы надевай.

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Р-н-Д 10 сентября 2017, 18:56

      Че то не пойму почему тебя плюсуют а его минусуют вроде ты его оскорблять начал

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +648

      shahor 10 сентября 2017, 16:15

      Кроме удара Панченко,пришедшегося в перекладину,и вспомнить,на вскидку,больше нечего.Поразил брак в передачах питерцев,особенно в первом тайме.Закономерный итог встречи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +335

      Р-н-Д > SapogSpb 10 сентября 2017, 16:31

      В Зините 11 Педерасов,на каком именно было удаление???

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Mishanj 10 сентября 2017, 19:01

      Как дети малые. Зачем обсирать не пойму

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 сентября 2017, 16:13

      Зенит весь матч старался играть осторожно,отчего ещё больше ошибался.Понятно что они берегли силы,но в таком темпе динамо не вскрыть.Реально играли только в концовке таймов.Кузяев что-то притих,Кокорин без мяча не виден совсем(как и Дриусси)Смольников и пожарит по всему полю и в пустые ворота не в состоянии попасть.Надеюсь на ле настрой будет другой.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11