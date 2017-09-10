РФПЛ. «Зенит» потерял очки второй раз подряд, не справившись с «Динамо»

В очередном матче девятого тура РФПЛ встречались московское «Динамо» и санкт-петербургский «Зенит». За все 90 минут футболисты не смогли поразить ворота ни разу.

Для гостей эта потеря очков стала второй подряд. По итогам текущего тура коллектив с берегов Невы может покинуть первое место таблицы.

Чемпионат России. РФПЛ. 9-й тур

Динамо (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:0 Текстовая трансляция

«Динамо»: Шунин, С. Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин (Ташаев, 77), Темников, Панченко (Вандерсон, 80), Соу, Тиам, Бечирай (Сапета, 90).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Ерохин, Кузяев, Паредес (Полоз, 87), Ригони (Дзюба, 55), Кокорин, Дриусси (Шатов, 77).

Предупреждения: Соу, 45+2; Темников, 67; Вандерсон, 84 – Ерохин, 70.

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