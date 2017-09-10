Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Анри: «Я не понял, в чем хорош Окслэд-Чемберлен»

    Бывший лидер «Арсенала» Тьерри Анри затронул уровень игры Алекса Окслэд-Чемберлена. Футболист этим летом перешел из стана «канониров» в «Ливерпуль».

    «Я очень давно слежу за ним. И не могу понять, в чем он хорош. У каждого игрока есть недостатки, но при этом видны и положительные стороны. Алекс должен показать, что-то такое, с чем можно дальше работать», – заявил Анри.

    В нынешнем сезоне Окслэд-Чемберлен провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.09.2017 09:50
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 11 сентября 2017, 10:54

      мало кто понял

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 10 сентября 2017, 13:40

      В Арсенале пол состава таких - Уолкотт, Рэмси, Уилшер и т.д. уровня Саутгемптона... За пять лет так и не раскрылись (Рэмси в 2012 году блистал один сезон).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 10 сентября 2017, 12:37

      В твиттере он хорош!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +998

      DeMoN-MUFC 10 сентября 2017, 11:33

      Согласен! Непонятный игрок!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1056

      Сержтир 10 сентября 2017, 11:33

      Он был никто в Арсенале теперь будет никто в Ливерпуле

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 10 сентября 2017, 10:43

      Никто не увидел... просто в какой-то момент стал не хуже Андрея, так и закрепился в составе.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11