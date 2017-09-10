Анри: «Я не понял, в чем хорош Окслэд-Чемберлен»

Бывший лидер «Арсенала» Тьерри Анри затронул уровень игры Алекса Окслэд-Чемберлена. Футболист этим летом перешел из стана «канониров» в «Ливерпуль».

«Я очень давно слежу за ним. И не могу понять, в чем он хорош. У каждого игрока есть недостатки, но при этом видны и положительные стороны. Алекс должен показать, что-то такое, с чем можно дальше работать», – заявил Анри.

В нынешнем сезоне Окслэд-Чемберлен провел в чемпионате Англии четыре матча, в которых результативными действиями не отличился.