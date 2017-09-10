Вальверде доволен дебютом Дембеле в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал дебют форварда Усмане Дембеле. 20-летний француз принял участие в матче против «Эспаньола» в 3-м туре Примеры.

«Дембеле? Мне очень понравился его дебют, как и у Паулиньо. Идея состоит в том, что они будут постепенно адаптироваться к игре команды», – заявил Вальверде.

Дембеле в матче с «Эспаньолом» вышел на поле в середине второго тайма и стал автором результативной передачи.