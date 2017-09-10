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    Вальверде доволен дебютом Дембеле в «Барселоне»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал дебют форварда Усмане Дембеле. 20-летний француз принял участие в матче против «Эспаньола» в 3-м туре Примеры.

    «Дембеле? Мне очень понравился его дебют, как и у Паулиньо. Идея состоит в том, что они будут постепенно адаптироваться к игре команды», – заявил Вальверде.

    Дембеле в матче с «Эспаньолом» вышел на поле в середине второго тайма и стал автором результативной передачи.

    Источник: Football Espana

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    10.09.2017 09:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 10 сентября 2017, 10:43

      Нормалёк так *черпанул* на Луиску с 5-ым голов, раскатали шо по нотам...загляденье, кто не видел

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