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    Зидан: «Я не вижу Примеру без «Барселоны»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном выходе «Барселоны» из Примеры при отделении Каталонии от Испании. Как отметил специалист, он не представляет Ла Лигу без принципиального соперника мадридцев.

    «Я не вижу испанскую лигу без «Барселоны». Лично для меня это недопустимо. Будучи поклонником футбола и спорта, я всегда хочу видеть «Барселону» в Примере», – заявил Зидан.

    «Реал» после трех матчей в чемпионате Испании отстает от лидера первенства каталонцев на четыре очка.

    Источник: AS

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    10.09.2017 08:28
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 10 сентября 2017, 11:24

      А как же Эспаньела

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 сентября 2017, 10:33

      Каталония то выйдет из состава Испании,а вот зачем Барселоне выходить из Ла Лиги?Играют же Валлийские и Североирландские команды в АПЛ!Всё останется как прежде.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Gullit 76 10 сентября 2017, 11:12

      Чтобы уйти в Лигу 1 например))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov > Тraumtanzеr 10 сентября 2017, 11:42

      Да ну - банальщина.
      В РФПЛ, конечно же пойдут.

      2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Manilov 10 сентября 2017, 19:16

      В самую лучшую лигу в мире.В ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 10 сентября 2017, 08:48

      если они выдут,то и ЛЧ останется без Барселоны

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 сентября 2017, 08:43

      В Примере нужно противостояние.... Не будет противовеса, и могучий Реал будет не так интересе.... Семилетние доминирование Лиона просто подорвало интерес к тому, что творилось у франков...
      Даже если Каталония, ей нужен будет Флаг побед... Это бренд, который придал бы Каталонии узнаваемость.... Но, Еуропа этого не допусти.... Это будет начало конца...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > soccerfanivan 10 сентября 2017, 09:54

      Спасибо за пояснения, тронут таким объёмом внимания к моей скромной персоне... Но я всегда за диалог...
      Имел в виду конец целостности Еуропы, потому она так болезненно реагирует на события в Франко-Голландии, Шотландии и Испании...
      Выход Британии ещё скажется - не так всё быстро в мире... Выход Каталонии - это больше испанское дело и беда....
      Про попытку богатых клубов создать лигу, как финансово-футбольный механизм, ходят давно... Есть и плюсы и минусы....
      Ещё раз спасибо за комментарий... Понимание есть, а углы выравняются... Удачного дня!...))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > soccerfanivan 10 сентября 2017, 10:39

      Без обид, однозначно.... Редко встретишь такие последовательные и обоснованные мысли и изложенные русским языком!!.. Сколько людей, столько и мнений... И это не плохо... Удачи!!...))

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