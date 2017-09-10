Зидан: «Я не вижу Примеру без «Барселоны»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал информацию о возможном выходе «Барселоны» из Примеры при отделении Каталонии от Испании. Как отметил специалист, он не представляет Ла Лигу без принципиального соперника мадридцев.

«Я не вижу испанскую лигу без «Барселоны». Лично для меня это недопустимо. Будучи поклонником футбола и спорта, я всегда хочу видеть «Барселону» в Примере», – заявил Зидан.

«Реал» после трех матчей в чемпионате Испании отстает от лидера первенства каталонцев на четыре очка.