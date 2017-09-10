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    Источник: в «Реале» недовольны продвижением Зиданом в основную команду своего сына

    В «Реале» обозначается недовольство особым отношением главного тренера Зинедина Зидана к некоторым игрокам. Как утверждается, в частности, у некоторых игроков вызывает удивление тем, что специалист активно продвигает своего сына Луку Зидана в основную команду. 19-летний голкипер попал в заявку «Реала» на матч с «Леванте» (1:1) в 3-м туре Примеры. При этом его выступления за вторую команду мадридцев не редко подвергается критике.

    «Реал» после трех матчей в Примере занимает шестое место в турнирной таблице первенства.

    Источник: Don Balon

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    10.09.2017 06:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 11 сентября 2017, 00:27

      Фигня всё это. Он же его не основным делает. 3-й вратарь это в лучшем случае самые проходные матчи, когда можно играть на полурасслабоне.

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2017, 09:31

      Недовольные пусть просто ответят себе на единственный вопрос - а вы бы не делали так же на месте Зидана ?

      Я бы делал. И надо сказать, что Зинедин ещё довольно порядочный человек судя по всему.

      5
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      Рейтинг: +121

      Hasanino 10 сентября 2017, 07:51

      А что? Имеет право ведь

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