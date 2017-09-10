Источник: в «Реале» недовольны продвижением Зиданом в основную команду своего сына

В «Реале» обозначается недовольство особым отношением главного тренера Зинедина Зидана к некоторым игрокам. Как утверждается, в частности, у некоторых игроков вызывает удивление тем, что специалист активно продвигает своего сына Луку Зидана в основную команду. 19-летний голкипер попал в заявку «Реала» на матч с «Леванте» (1:1) в 3-м туре Примеры. При этом его выступления за вторую команду мадридцев не редко подвергается критике.

«Реал» после трех матчей в Примере занимает шестое место в турнирной таблице первенства.