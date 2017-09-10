Кирьяков: «Создается впечатление, что «Зениту» чуть-чуть помогают»

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

Напомним, встреча пройдет сегодня на «Арене-Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

– Что может помочь «Динамо» обыграть «Зенит» сейчас?

– Во-первых, уверенность в своих силах. Надо, чтобы они поняли, что своим составом могут обыграть любую команду. Калитвинцев наверняка работает с этим психологическим аспектом. Они доказали это со «Спартаком», вытащив практически проигранный матч. Еще не помешало бы немного удачи. Кроме того, надеюсь на квалифицированное судейство. Все-таки пока такое впечатление, что «Зениту» чуть-чуть помогают.