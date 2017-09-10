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    Кирьяков: «Создается впечатление, что «Зениту» чуть-чуть помогают»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от матча 9-го тура РФПЛ между «Динамо» и «Зенитом».

    Напомним, встреча пройдет сегодня на «Арене-Химки» и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    – Что может помочь «Динамо» обыграть «Зенит» сейчас?

    – Во-первых, уверенность в своих силах. Надо, чтобы они поняли, что своим составом могут обыграть любую команду. Калитвинцев наверняка работает с этим психологическим аспектом. Они доказали это со «Спартаком», вытащив практически проигранный матч. Еще не помешало бы немного удачи. Кроме того, надеюсь на квалифицированное судейство. Все-таки пока такое впечатление, что «Зениту» чуть-чуть помогают.

    Источник: Euro-football.ru

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    10.09.2017 01:47
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    Комментарии45
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      Рейтинг: +901

      Krics 10 сентября 2017, 16:15

      Мне бабка нагодала, как только скинут Окурка, писец бомжам спонсора не будет и влочить жалкое существование до прихода "Морозова".А честно хочеться хорошего футбола и много сильных команд, которые побеждают в честной борьбе, а не за счет админресурса.

      0
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      ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС > Krics 11 сентября 2017, 11:25

      Это и без мудрой бабки ясно, госфинансирование будет прекращено, проект закона можно найти в Госуслугах.

      -1
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      Рейтинг: +365

      BykAs 10 сентября 2017, 13:47

      "Предчувствие его не обмануло"...

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 10 сентября 2017, 13:27

      Помню как попав в Карлсруе Киря распинался о своих успехах - "да в немецком чемпионате любой мало-мальски техничный игрок добьётся успеха" - и сел на лавку! Не стоит серьёзно относится к тому что он говорит.

      0
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      Рейтинг: +17752

      paracetamol 10 сентября 2017, 12:43

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      Кирьячишку-алкаша повыгоняли из всех клупов, что он тренировал. Надо же ему как-то заявить о себе никчемном.

      -5
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      Рейтинг: +56

      tim_73 10 сентября 2017, 12:08

      Судьи ошибаются и это факт. Но если говорить именно о целелаправленной помощи Зениту, то её нет и не должно быть. Каждый видит то, что хочет видеть и все разговоры эти не более, чем домыслы.

      Если брать статистику, в этом сезоне Зенит не бил пенальти вообще ни разу. Хотя могли ставить не 1 раз, были прямые основания для этого.

      В том году, когда Спартак был 1-вый, говорили что им помогают судьи, но по факту они тоже не били пенальти, а выигрывали многие матчи с минимальным перевесом в 1 мяч, благодаря сильному желанию и фортуне.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 сентября 2017, 12:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      этому жирному Кирьякову интересно кто заплатил, опять началась информационная война против Питера

      -5
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      Рейтинг: +6309

      порт 10 сентября 2017, 11:48

      Впечатлительный.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 сентября 2017, 11:40

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      Так и есть. И не чуть-чуть.

      -5
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир > OfaZavr 10 сентября 2017, 11:46

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      ты прав на 100 процентов

      -5
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 10 сентября 2017, 10:53

      А может, Кирьяков сам себе создал это впечатление?

      2
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      Рейтинг: -224

      lra 10 сентября 2017, 10:39

      Херовым танцорам всегда яйца мешают..Достали уже ..Зенит судят не хуже не лучше других....

      4
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