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    Гвардиола – об ударе Мане в лицо Эдерсона: «Возможно, после этого он даже станет красивее»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 4-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:5) прокомментировал столкновение полузащитника Садьо Мане и голкипера Эдерсона.

    Во время игры хавбек прямой ногой влетел в лицо вратаря, после чего бразилец покинул поле на носилках.

    «Он ничего не сломал. Это важно. Может быть, после этого он даже станет красивее!» – сказал Гвардиола.

    Эдерсон пострадал в страшном столкновении. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    10.09.2017 01:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 10 сентября 2017, 06:35

      Оптимизм - хорошая черта. Сити - чемпион.

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