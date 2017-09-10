Гвардиола – об ударе Мане в лицо Эдерсона: «Возможно, после этого он даже станет красивее»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча 4-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:5) прокомментировал столкновение полузащитника Садьо Мане и голкипера Эдерсона.

Во время игры хавбек прямой ногой влетел в лицо вратаря, после чего бразилец покинул поле на носилках.

«Он ничего не сломал. Это важно. Может быть, после этого он даже станет красивее!» – сказал Гвардиола.

Эдерсон пострадал в страшном столкновении. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами