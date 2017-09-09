Мане: «Молюсь, чтобы Эдерсон как можно быстрее вылечился»

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане после матча 4-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:5) принес извинения голкиперу «горожан» Эдерсону.

Напомним, во время игры хавбек прямой ногой влетел в лицо вратаря, после чего тот покинул поле на носилках.

Позднее Эдерсон заявил, что не получил серьезных повреждений и находится в нормальном состоянии.

«Молюсь, чтобы Эдерсон как можно быстрее вылечился и снова начал играть», – написал Мане.

Эдерсон пострадал в страшном столкновении. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами