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    Мане: «Молюсь, чтобы Эдерсон как можно быстрее вылечился»

    Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане после матча 4-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:5) принес извинения голкиперу «горожан» Эдерсону.

    Напомним, во время игры хавбек прямой ногой влетел в лицо вратаря, после чего тот покинул поле на носилках.

    Позднее Эдерсон заявил, что не получил серьезных повреждений и находится в нормальном состоянии.

    «Молюсь, чтобы Эдерсон как можно быстрее вылечился и снова начал играть», – написал Мане.

    Эдерсон пострадал в страшном столкновении. «Манчестер Сити» отомстил «Ливерпулю» голами

    Источник: Facebook.com

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    09.09.2017 23:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 10 сентября 2017, 00:42

      То что извинился это мужской поступок,но всё же так играть нельзя хоть и не умышленно.

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      Рейтинг: +122

      serginho8 > TAGANROG 161 10 сентября 2017, 02:13

      да сложный момент, то что грубо и нельзя это да.

      но он нападающий.. стоять смотреть как выходит вратарь? глупо да и тренер накажет.

      он и шёл до конца в прыжке и не видел кипера.. А Эдерсон также шёл и покинул штрафную, крч шёл на риск и получил.

      виноват конечно будет полевой игрок, в итоге красная в таком матче еще и на поле соперника и всё , конец игры.
      вратари и сами похожим образом ломают форвардов, значит их нужно тоже карать. А то что красная за такое это да, заслужил чё уж, хотя на игру влияет это сильно.. в таком то матче.

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