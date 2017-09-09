Эдерсон – после удара Мане в лицо: «Я в порядке»

Вратарь английского «Манчестер Сити» Эдерсон, в матче четвертого тура АПЛ получивший удар ногой в лицо от футболиста «Ливерпуля» Садьо Мане, сообщил общественности, что его кости лица в порядке. Сотрясения мозга бразилец не получил.

«Привет всем. У меня все хорошо, но испуг был серьезным. Мы одержали важную победу. Спасибо всем за поддержку», – написал Эдерсон.

Столкновение с Мане случилось в конце первого тайма. Голкипер не смог покинуть поле самостоятельно, его транспортировали на носилках. Виновник же эпизода получил красную карточку.