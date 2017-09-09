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    Эдерсон – после удара Мане в лицо: «Я в порядке»

    Вратарь английского «Манчестер Сити» Эдерсон, в матче четвертого тура АПЛ получивший удар ногой в лицо от футболиста «Ливерпуля» Садьо Мане, сообщил общественности, что его кости лица в порядке. Сотрясения мозга бразилец не получил.

    «Привет всем. У меня все хорошо, но испуг был серьезным. Мы одержали важную победу. Спасибо всем за поддержку», – написал Эдерсон.

    Столкновение с Мане случилось в конце первого тайма. Голкипер не смог покинуть поле самостоятельно, его транспортировали на носилках. Виновник же эпизода получил красную карточку.

    Источник: Goal.com

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    09.09.2017 17:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 10 сентября 2017, 23:51

      Здоровья ему!

      0
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      Рейтинг: +384

      Gerecht165 9 сентября 2017, 18:11

      Давненько таких нокаутов в футболе не было... Здоровья!

      1
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      Рейтинг: +157

      ADmira1 9 сентября 2017, 17:35

      Хорошо, что всё обошлось. Здоровье - это главное.

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