Бердыев: «В матче со «Спартаком» у «Рубина» не хватило резерва. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) поделился мнением о причинах поражения своих подопечных.

После данного проигрыша казанский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

«В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол определил игру второго тайма. К сожалению, у нас не хватило резерва из-за травм, которым можно было бы усилить игру.

Та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Некоторые игроки из-за травм были не готовы выдерживать 90 минут. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен», – сказал Бердыев.