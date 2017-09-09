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    Бердыев: «В матче со «Спартаком» у «Рубина» не хватило резерва. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев после матча 9-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1) поделился мнением о причинах поражения своих подопечных.

    После данного проигрыша казанский клуб находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    «В целом мы провели неплохой матч, особенно первый тайм. Быстрый гол определил игру второго тайма. К сожалению, у нас не хватило резерва из-за травм, которым можно было бы усилить игру.

    Та игра, которая была в первом тайме, требует больших физических усилий. Некоторые игроки из-за травм были не готовы выдерживать 90 минут. С самого начала было ясно, что не будет равнозначных замен», – сказал Бердыев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.09.2017 22:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 10 сентября 2017, 05:32

      Да всё по делу он сказал.
      Жаль что нормальных игроков в окно продали, с таким составом выше 6-го не подниматься.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      yuran63 10 сентября 2017, 00:32

      Бердый ведет себя как Плаческу.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 сентября 2017, 22:16

      Глупое оправдание-какой на фиг быстрый гол?

      1
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