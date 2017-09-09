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    Кучук – о ничьей между «Ростовом» и «Арсеналом»: «Матч был нервно-паралитический»

    Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:2).

    После данного результата донская команда расположилась на четвертом месте в турнирной таблице.

    «Скажу так, мы взяли одно очко – и это уже хороший результат. Могло быть и не одного. С 30-й минуты игра была нервно-паралитическая. Сами себе создавали очень много моментов.

    Результат закономерен. Два пропущенных гола? Это вопросы не только к защитникам, ко всей команде и к тренеру», – сказал Кучук в эфире канала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 19:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 9 сентября 2017, 21:02

      Мдааа,чуть не проиграть аутсайдеру, хмм, это что то не укладывается в рамки мужыков

      0
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      Рейтинг: +54627

      MaxRnD 9 сентября 2017, 20:03

      По определению с таким подбором игроков, с Киреевым в основе и без Мевли он другим быть не мог

      6
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      Рейтинг: +43

      iordan137 9 сентября 2017, 19:33

      Главное,не проиграли!

      0
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      Рейтинг: +503

      xapaycm > Виталий Орехов 9 сентября 2017, 23:08

      Конечно ждали победы, но ситуация складывалась так, что проигрыш был уже не фантастикой.

      А вообще, Ростов после таких трансферный передряг, показывает великолепный результат.

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