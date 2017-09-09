Кучук – о ничьей между «Ростовом» и «Арсеналом»: «Матч был нервно-паралитический»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук поделился впечатлениями от матча 9-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (2:2).

После данного результата донская команда расположилась на четвертом месте в турнирной таблице.

«Скажу так, мы взяли одно очко – и это уже хороший результат. Могло быть и не одного. С 30-й минуты игра была нервно-паралитическая. Сами себе создавали очень много моментов.

Результат закономерен. Два пропущенных гола? Это вопросы не только к защитникам, ко всей команде и к тренеру», – сказал Кучук в эфире канала «Наш футбол».