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    Дудиев: «Против «Спартака» «Тосно» будет играть на победу»

    Защитник «Тосно» Аслан Дудиев после игры девятого тура РФПЛ против махачкалинского «Анжи» (2:2) заявил, что в следующей встрече против московского «Спартака» его команда будет играть на победу. Также футболист охарактеризовал матч против дагестанцев.

    – Игра была тяжелая, на ровном месте сами себе привезли два нелепых гола. После этого всеми силами пытались отыграться. Хорошо, что мы смогли забить два мяча. Жаль, что вничью сыграли. Все понимали, что встреча важная. Можно сказать, за шесть очков.

    – Какие мысли были в тот момент, когда Антон Заболотный не забил с двух метров?

    – Их было очень много (улыбается). Все верили, что забьем третий.

    – Через неделю матч со «Спартаком». На что вы можете рассчитывать?

    – Будем играть на победу, а дальше – как получится.

    – Согласны, что «Спартак» уже не так эмоционально силен?

    – Я не наблюдаю за их игрой и проблемами. У меня есть своя команда.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.09.2017 18:39
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 сентября 2017, 09:58

      Если также "бесбашенно" как с Анжи будете играть, то голов будет куча! Вопрос в чьи ворота!

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      Рейтинг: +662

      pato08 10 сентября 2017, 01:52

      А что против кого-то Тосно играет на поражение???
      Ну если только с зенитом

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