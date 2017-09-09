Бебето считает, что сборная России по футболу становится все лучше

Известный в прошлом футболист сборной Бразилии Бебето на церемонии старта турне кубка мира по планете поговорил и о сборной России. По словам экс-игрока, наша команда прогрессирует.

«Я рад, что мне вновь удалось подержать этот трофей. Каждый раз, когда я к нему прикасаюсь, мне хочется покачать тем же движением, которое я делал на чемпионате мира 1994 года, когда у меня родился ребенок. Надеюсь, что через год здесь победит сборная Бразилии. Но и за Россию я буду болеть.

Ваша команда становится лучше, а в ее составе появляются новые игроки. Они себя еще не полностью проявили, но у них еще есть время качественно подготовиться к турниру», – сказал южноамериканец.

Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.