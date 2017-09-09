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    Бебето считает, что сборная России по футболу становится все лучше

    Известный в прошлом футболист сборной Бразилии Бебето на церемонии старта турне кубка мира по планете поговорил и о сборной России. По словам экс-игрока, наша команда прогрессирует.

    «Я рад, что мне вновь удалось подержать этот трофей. Каждый раз, когда я к нему прикасаюсь, мне хочется покачать тем же движением, которое я делал на чемпионате мира 1994 года, когда у меня родился ребенок. Надеюсь, что через год здесь победит сборная Бразилии. Но и за Россию я буду болеть.

    Ваша команда становится лучше, а в ее составе появляются новые игроки. Они себя еще не полностью проявили, но у них еще есть время качественно подготовиться к турниру», – сказал южноамериканец.

    Чемпионат мира-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.09.2017 18:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 сентября 2017, 01:53

      Лихтенштейн - вот кто становится лучше)

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 сентября 2017, 18:43

      Спасибо!Твои бы слова да богу в уши.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 9 сентября 2017, 18:36

      ЧМ-18 покажет

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