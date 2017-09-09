Жамалетдинов: «В первую очередь поблагодарил за гол Дзагоева»

Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов после матча девятого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:0) рассказал о чувствах после дебютного гола за армейцев, а также сообщил, кого поблагодарил в первую очередь.

— Перед игрой просили играть больше на острие, взаимодействовать со вторым нападающим, стараться бить при первой же возможности, больше открываться за спину защитникам. В первом тайме не все получалось, тем более «Амкар» играл в три центральных защитника. Долго раскачивался. В перерыве попросили, чтобы больше играл вперед, меньше в недодачу, там и помимо меня было, кому это делать. С голом, конечно, потом поздравили.

— Ты очень здорово открылся, но надо Алана Дзагоева похвалить за хорошую передачу!

— Да, в первую очередь ему большое спасибо, что увидел меня, дал вовремя передачу. Хорошо удалось пробить, я попал именно туда, куда нужно.

— Для любого молодого футболиста первый гол за основу — это веха. Что сейчас чувствуешь?

— Все меня поздравили. Я давно ждал этого гола. Уже не раз выходил на поле за основу, и ждал, когда удастся забить. Рад, что это удалось. Надеюсь в дальнейшем также себя проявлять и забивать как можно чаще.