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    Жамалетдинов: «В первую очередь поблагодарил за гол Дзагоева»

    Нападающий московского ЦСКА Тимур Жамалетдинов после матча девятого тура РФПЛ против пермского «Амкара» (1:0) рассказал о чувствах после дебютного гола за армейцев, а также сообщил, кого поблагодарил в первую очередь.

    — Перед игрой просили играть больше на острие, взаимодействовать со вторым нападающим, стараться бить при первой же возможности, больше открываться за спину защитникам. В первом тайме не все получалось, тем более «Амкар» играл в три центральных защитника. Долго раскачивался. В перерыве попросили, чтобы больше играл вперед, меньше в недодачу, там и помимо меня было, кому это делать. С голом, конечно, потом поздравили.

    — Ты очень здорово открылся, но надо Алана Дзагоева похвалить за хорошую передачу!

    — Да, в первую очередь ему большое спасибо, что увидел меня, дал вовремя передачу. Хорошо удалось пробить, я попал именно туда, куда нужно.

    — Для любого молодого футболиста первый гол за основу — это веха. Что сейчас чувствуешь?

    — Все меня поздравили. Я давно ждал этого гола. Уже не раз выходил на поле за основу, и ждал, когда удастся забить. Рад, что это удалось. Надеюсь в дальнейшем также себя проявлять и забивать как можно чаще.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    09.09.2017 17:46
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +532

      Бан 9 сентября 2017, 20:16

      Тимуру физику подтягивать надо, даже на фоне Чалова он выглядит слишком слабым в единоборствах.

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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore 9 сентября 2017, 18:44

      Главное сейчас не потерять таких парней как Тимур и Чалов и им тренироваться и удачи в дальнейшем

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