Зидан: «Реал» обязан улучшить свою игру»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан выразил небольшую обеспокоенность тем, что мадридцы не сумели найти должный подход к воротам «Леванте» в матче третьего тура Примеры. Специалист заявил, что его команда должна играть лучше.

Поединок, состоявшийся на стадионе «Сантьяго Бернабеу», завершился ничьей – 1:1.

«Мы не можем быть довольны нашими действиями. Потенциально мы отстаем от лидеров уже на четыре очка, и это должно немного вызывать беспокойство. Нам необходимо найти некоторые решения, потому наша игра сегодня оставляла желать лучшего.

Сегодня нам не хватало многого. Стартовый отрезок матчей очень важен для нас, но сегодня у «Реала» не получилось хорошее начало.

Мы играли против закрытой команды, не используя при этом достаточного движения. «Реал» должен был забить первым, однако это удалось «Леванте». Это беспокоит меня больше всего. Тем не менее мы не сходим с ума и думаем о следующей игре», – сказал Зидан.