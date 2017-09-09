АПЛ. «Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити», «горожане» возглавили таблицу

Завершился первый матч четвертого тура АПЛ. «Манчестер Сити» дома принимал «Ливерпуль» и без проблем справился с соперником – 5:0. Задачу «горожанам» упростил Садьо Мане, удалившийся в первом тайме.

Теперь «Манчестер Сити» находится на первом месте в таблице.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Манчестер Сити – Ливерпуль – 5:0 (2:0) Текстовая трансляция

Голы: 1:0 – Агуэро, 24; 2:0 – Жезус, 45+6; 3:0 – Жезус, 53; 4:0 – Сане, 77; 5:0 – Сане, 90+1.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (Браво, 45+1), Уокер, Стоунс, Отаменди (Мангала, 71), Менди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Агуэро, Жезус (Сане, 57).

«Ливерпуль»: Миньоле, Арнолд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 58), Салах (Окслэд-Чэмберлен, 46), Мане, Фирмино (Соланке, 67).

Предупреждения: Отаменди, 6; Фернандиньо, 28 – Арнолд, 19; Джан, 80.

Удаления: нет – Мане, 37.

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