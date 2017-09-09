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    АПЛ. «Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити», «горожане» возглавили таблицу

    Завершился первый матч четвертого тура АПЛ. «Манчестер Сити» дома принимал «Ливерпуль» и без проблем справился с соперником – 5:0. Задачу «горожанам» упростил Садьо Мане, удалившийся в первом тайме.

    Теперь «Манчестер Сити» находится на первом месте в таблице.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Манчестер Сити – Ливерпуль – 5:0 (2:0) Текстовая трансляция

    Голы: 1:0 – Агуэро, 24; 2:0 – Жезус, 45+6; 3:0 – Жезус, 53; 4:0 – Сане, 77; 5:0 – Сане, 90+1.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон (Браво, 45+1), Уокер, Стоунс, Отаменди (Мангала, 71), Менди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Агуэро, Жезус (Сане, 57).

    «Ливерпуль»: Миньоле, Арнолд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум (Милнер, 58), Салах (Окслэд-Чэмберлен, 46), Мане, Фирмино (Соланке, 67).

    Предупреждения: Отаменди, 6; Фернандиньо, 28 – Арнолд, 19; Джан, 80.

    Удаления: нет – Мане, 37.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2017 16:27
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 9 сентября 2017, 17:42

      И эти люди не захотели отпускать Коутиньо , мол Ливер вот- вот вернется на вершины европейского футбола и всех побьет в АПЛ...

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      Рейтинг: +43

      Wolk36 9 сентября 2017, 17:20

      МС молодцы!!!

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 9 сентября 2017, 16:33

      Охслейд в Арсенале - 0:4
      Чемберлен в Ливерпуле - 0:5
      совпадение? не думаю)))))

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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus > AGE_13 9 сентября 2017, 17:57

      Не соглашусь, первые 20 минут Ливерпуль еще играл; Салах едва не забил... Чамбо просто кривоногий - судьба Уолкотта его ждет... тупой бегунок - вот увидите, мысли вообще нет - я за ним года 4 наблюдал, все ждал прогресса (в арсенале полно таких - Рэмси, Уолкотт, Уилшер, Гиббс) - в недалеком прошлом это основной состав, а им всем до 25 лет

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      Рейтинг: +16

      indie_jesus 9 сентября 2017, 16:33

      Габриэль Джезус просто машина, Сане тоже отлично вышел на замену, так держать ребята!

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