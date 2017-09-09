Конте поддержал закрытие трансферного окна в АПЛ до старта сезона

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поддержал решение АПЛ по поводу закрытия трансферного окна до начала чемпионата. По мнению итальянского специалиста, это заставит клубы действовать более оперативно в процессе комплектования состава.

Ранее сообщалось, что подобная практика в Премьер-лиге будет применена уже со следующего сезона.

«Это хорошее решение. Трансферный рынок всегда очень сложный, прежде всего для тренера.

Вы ждете новых игроков и иногда теряете собственных. Мне не нравится данный период. Для меня было бы лучше, если бы трансферное окно было короче.

Если у вас есть план и четкие идеи, я не вижу проблемы. Но если вы дотянете за закрытия, могут возникнуть сложности», – сказал Конте.