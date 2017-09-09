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    Конте поддержал закрытие трансферного окна в АПЛ до старта сезона

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте поддержал решение АПЛ по поводу закрытия трансферного окна до начала чемпионата. По мнению итальянского специалиста, это заставит клубы действовать более оперативно в процессе комплектования состава.

    Ранее сообщалось, что подобная практика в Премьер-лиге будет применена уже со следующего сезона.

    «Это хорошее решение. Трансферный рынок всегда очень сложный, прежде всего для тренера.

    Вы ждете новых игроков и иногда теряете собственных. Мне не нравится данный период. Для меня было бы лучше, если бы трансферное окно было короче.

    Если у вас есть план и четкие идеи, я не вижу проблемы. Но если вы дотянете за закрытия, могут возникнуть сложности», – сказал Конте.

    Источник: Tribalfootball

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    09.09.2017 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +489

      mikitka 9 сентября 2017, 19:15

      Зато "Лестеру" очень непонравилось))))

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