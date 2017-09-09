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    Агуэро стал рекордсменом по голам в АПЛ среди игроков не из Европы

    Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил рекорд по количеству голов в чемпионате Англии среди игроков не из Европы.

    Аргентинец поразил ворота «Ливерпуля» в матче четвертого тура АПЛ, доведя число своих мячей до 124-х. Таким образом, 29-летний форвард превзошел достижение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Дуайта Йорка из Тринидада и Тобаго, на счету которого 123 гола в Премьер-лиге.

    Напомним, Агуэро защищает цвета «горожан» с июля 2011 года.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    09.09.2017 15:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 сентября 2017, 18:20

      Талант !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 9 сентября 2017, 16:05

      в среднем 24 гола за сезон на протяжении 5 лет........ очень круто!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 сентября 2017, 16:01

      Шикарный игрок!Умница!

      1
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