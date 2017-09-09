Агуэро стал рекордсменом по голам в АПЛ среди игроков не из Европы

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро установил рекорд по количеству голов в чемпионате Англии среди игроков не из Европы.

Аргентинец поразил ворота «Ливерпуля» в матче четвертого тура АПЛ, доведя число своих мячей до 124-х. Таким образом, 29-летний форвард превзошел достижение бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед» Дуайта Йорка из Тринидада и Тобаго, на счету которого 123 гола в Премьер-лиге.

Напомним, Агуэро защищает цвета «горожан» с июля 2011 года.