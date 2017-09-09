Васильев: «Изначально Мбаппе должен был остаться в «Монако» еще на сезон, но потом все изменилось»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что трансфер нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» изначально должен был состояться только через год, а не минувшим летом.

Напомним, 18-летний игрок перебрался в парижский клуб в конце августа на правах аренды с правом выкупа за 180 миллионов евро.

– Продажа Килиана Мбаппе «ПСЖ» за невероятные 180 миллионов евро вызывает у вас только радость или смешанные чувства? Ведь ушел, к тому же к прямым конкурентам, самый талантливый воспитанник клуба, отыгравший в основе меньше сезона.

– Безусловно, смешанные. Талантливейший футболист, он имеет все, чтобы стать одним из лучших в мире. Очень ценю Мбаппе и как игрока, и как человека. Изначально обеими сторонами планировалось, что он останется в «Монако» и отыграет у нас еще один сезон. Но потом произошли изменения, и появилось много новых вводных, о которых публично рассказывать не готов. По их итогам Килиан решил, что ему лучше перейти в Париж.

Для нас это было очень непросто. Должен сказать, что и лично я был очень расстроен. Но и сам он, и его семья подробно и честно объяснили причины и мотивы такого решения. Я их понял и принял. Далее просто нужно было найти правильное решение для всех сторон.