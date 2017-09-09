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    Васильев: «Изначально Мбаппе должен был остаться в «Монако» еще на сезон, но потом все изменилось»

    Вице-президент «Монако» Вадим Васильев заявил, что трансфер нападающего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» изначально должен был состояться только через год, а не минувшим летом.

    Напомним, 18-летний игрок перебрался в парижский клуб в конце августа на правах аренды с правом выкупа за 180 миллионов евро.

    – Продажа Килиана Мбаппе «ПСЖ» за невероятные 180 миллионов евро вызывает у вас только радость или смешанные чувства? Ведь ушел, к тому же к прямым конкурентам, самый талантливый воспитанник клуба, отыгравший в основе меньше сезона.

    – Безусловно, смешанные. Талантливейший футболист, он имеет все, чтобы стать одним из лучших в мире. Очень ценю Мбаппе и как игрока, и как человека. Изначально обеими сторонами планировалось, что он останется в «Монако» и отыграет у нас еще один сезон. Но потом произошли изменения, и появилось много новых вводных, о которых публично рассказывать не готов. По их итогам Килиан решил, что ему лучше перейти в Париж.

    Для нас это было очень непросто. Должен сказать, что и лично я был очень расстроен. Но и сам он, и его семья подробно и честно объяснили причины и мотивы такого решения. Я их понял и принял. Далее просто нужно было найти правильное решение для всех сторон.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.09.2017 13:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 сентября 2017, 16:53

      Бизнес . и ничего кроме бизнеса ! А Монако в этом году видимо уступит пальму ПСЖ !

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