Агуэро и Жезус – в атаке «Манчестер Сити». Салах, Мане и Фирмино выйдут впереди у «Ливерпуля»

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на встречу четвертого тура АПЛ.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Менди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Агуэро, Жезус.

«Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

Поединок состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

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