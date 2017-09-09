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    Агуэро и Жезус – в атаке «Манчестер Сити». Салах, Мане и Фирмино выйдут впереди у «Ливерпуля»

    «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы на встречу четвертого тура АПЛ.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Стоунс, Отаменди, Менди, Данило, Фернандиньо, Де Брюйне, Силва, Агуэро, Жезус.

    «Ливерпуль»: Миньоле, Александер-Арнольд, Матип, Клаван, Морено, Хендерсон, Джан, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.

    Поединок состоится в Манчестере на стадионе «Этихад» и начнется в 14:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    09.09.2017 13:37
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 9 сентября 2017, 16:01

      Что там с кипером?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 9 сентября 2017, 14:01

      YNWA!

      0
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